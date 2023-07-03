Народный артист Александр Митта нашёлся в реанимации
СМИ: Режиссёр Александр Митта находится в реанимации
Народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович). Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Народный артист России, кинорежиссёр, актёр и сценарист Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) доставлен в реанимацию, сказал источник РИА "Новости" в одной из московских больниц.
"Он находится в реанимации", — сообщил собеседник агентства.
Ранее сегодня стало известно, что Митту экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. При этом сын народного артиста опровергал эту информацию.