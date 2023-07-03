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3 июля, 13:03

Народный артист Александр Митта нашёлся в реанимации

СМИ: Режиссёр Александр Митта находится в реанимации

<p>Народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович). Обложка © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Народный артист России, кинорежиссёр Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович). Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народный артист России, кинорежиссёр, актёр и сценарист Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) доставлен в реанимацию, сказал источник РИА "Новости" в одной из московских больниц.

"Он находится в реанимации", — сообщил собеседник агентства.

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Ранее сегодня стало известно, что Митту экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. При этом сын народного артиста опровергал эту информацию.

Андрей Бражников
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    aleksandrсегодня в 13:44

    выздоровленья и долгих лет жизни

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