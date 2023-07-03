Режиссёр Александр Митта попал в больницу
Легендарного советского и российского режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. Как пишет Mash, у народного артиста РФ появилась слабость в руке и ноге.
Телеграм-канал уточняет, что медиков вызвал сын Александра Наумовича. А помощница режиссёра заявила при этом телеканалу "360", что Митте "было плохо, но сейчас вроде всё отошло".
"Ему было плохо. Сейчас скорая здесь — его хотят забрать, чтобы осмотреть", — добавила она.
При этом в беседе с ТАСС сам сын Александра Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца.
Александр Наумович Митта (настоящая фамилия Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он стал первым режиссёром в истории советского кино, снявшим фильм-катастрофу: лента "Экипаж" с Леонидом Филатовым и Анатолием Васильевым вышла в 1979 году. Также Митта снял такие картины, как "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Точка, точка, запятая", "Граница. Таёжный роман". Подробнее о жизни и творчестве Александра Наумовича читайте на uznayvse.ru.
ТАСС / Антон Новодережкин