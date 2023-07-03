Режиссёр Александр Митта попал в больницу

Легендарного советского и российского режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали из-за плохого самочувствия. Как пишет Mash, у народного артиста РФ появилась слабость в руке и ноге.

Телеграм-канал уточняет, что медиков вызвал сын Александра Наумовича. А помощница режиссёра заявила при этом телеканалу "360", что Митте "было плохо, но сейчас вроде всё отошло".

"Ему было плохо. Сейчас скорая здесь — его хотят забрать, чтобы осмотреть", — добавила она.

При этом в беседе с ТАСС сам сын Александра Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца.