Российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) получил травму во время концерта в Ереване и попал в больницу. Артист извинился за произошедшее перед своими фанатами в Instagram*.

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников). Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmott23

"К сожалению, вынужден был уйти со сцены посреди концерта, потому что вылетело плечо из сустава. Нужно было ехать в травмпункт", — написал Мот.

Рэпер добавил, что рентген и МРТ показали переломы.

Ранее Лайф писал, что фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве. Инцидент произошёл в баре "Mемо" на улице Рочдельской.