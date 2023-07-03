Регион

Уведомления отключены

3 июля, 08:49

Российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване

Рэпер Мот сообщил, что вывихнул плечо во время концерта в Ереване

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) получил травму во время концерта в Ереване и попал в больницу. Артист извинился за произошедшее перед своими фанатами в Instagram*.

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников). Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmott23

Российский рэпер Мот (Матвей Мельников). Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmott23

"К сожалению, вынужден был уйти со сцены посреди концерта, потому что вылетело плечо из сустава. Нужно было ехать в травмпункт", — написал Мот.

Рэпер добавил, что рентген и МРТ показали переломы.

Экс-жена Моргенштерна попала в больницу после занятия с Арабом и дала себе зарок

Экс-жена Моргенштерна попала в больницу после занятия с Арабом и дала себе зарок

Ранее Лайф писал, что фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве. Инцидент произошёл в баре "Mемо" на улице Рочдельской.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Обложка ©

Vk / МОТ

Никита Никонов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров