Российский рэпер Мот попал в больницу после концерта в Ереване
Рэпер Мот сообщил, что вывихнул плечо во время концерта в Ереване
Российский рэпер Мот (Матвей Мельников) получил травму во время концерта в Ереване и попал в больницу. Артист извинился за произошедшее перед своими фанатами в Instagram*.
Российский рэпер Мот (Матвей Мельников). Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / mmott23
"К сожалению, вынужден был уйти со сцены посреди концерта, потому что вылетело плечо из сустава. Нужно было ехать в травмпункт", — написал Мот.
Рэпер добавил, что рентген и МРТ показали переломы.
Ранее Лайф писал, что фанат устроил стрельбу на концерте рэпера Мота в Москве. Инцидент произошёл в баре "Mемо" на улице Рочдельской.
* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.
Vk / МОТ