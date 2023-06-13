Экс-жена Моргенштерна попала в больницу после занятия с Арабом и дала себе зарок

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина получила травму головы после катания на коне. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram**.

"Это был мой второй урок на лошадках, больше заниматься пока не буду. Коня звали Араб", — рассказала Дилара.

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Фото © VK / Дилара Зинатуллина

Зинатуллина уточнила, что у неё диагностировали сотрясение мозга.

Дилара развелась с Моргенштерном в апреле прошлого года.

Ранее Лайф писал, что упавшего с лошади вратаря ПСЖ вновь ввели в искусственную кому. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы.