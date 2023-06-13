Экс-жена Моргенштерна попала в больницу после занятия с Арабом и дала себе зарок
Экс-супруга Моргенштерна попала в больницу с сотрясением после падения с коня
Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Обложка © VK / Дилара Зинатуллина
Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина получила травму головы после катания на коне. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram**.
"Это был мой второй урок на лошадках, больше заниматься пока не буду. Коня звали Араб", — рассказала Дилара.
Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Фото © VK / Дилара Зинатуллина
Зинатуллина уточнила, что у неё диагностировали сотрясение мозга.
Дилара развелась с Моргенштерном в апреле прошлого года.
Ранее Лайф писал, что упавшего с лошади вратаря ПСЖ вновь ввели в искусственную кому. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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