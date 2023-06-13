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13 июня, 12:05

Экс-жена Моргенштерна попала в больницу после занятия с Арабом и дала себе зарок

Экс-супруга Моргенштерна попала в больницу с сотрясением после падения с коня

<p>Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/influesii?z=photo638377826_457239943/photos638377826" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дилара Зинатуллина</a></p>

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Обложка © VK / Дилара Зинатуллина

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина получила травму головы после катания на коне. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram**.

"Это был мой второй урок на лошадках, больше заниматься пока не буду. Коня звали Араб", — рассказала Дилара.

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Фото © VK / Дилара Зинатуллина

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Фото © VK / Дилара Зинатуллина

Зинатуллина уточнила, что у неё диагностировали сотрясение мозга.

Дилара развелась с Моргенштерном в апреле прошлого года.

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Ранее Лайф писал, что упавшего с лошади вратаря ПСЖ вновь ввели в искусственную кому. У футболиста диагностировано кровоизлияние в мозг в результате черепно-мозговой травмы.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

** Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Никита Никонов
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