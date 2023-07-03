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3 июля, 15:30

Секрет вечной молодости: 8 действий помогут не стареть и наслаждаться жизнью как можно дольше

Идеальную формулу бессмертия выявили заграничные учёные, перевернув все представления о нашем мире. Оказывается, эликсир вечной молодости — это не "живая вода", а особые каждодневные ритуалы.

<p>Учёные сделали сенсационное открытие, рассказав, что нужно делать, чтобы оставаться вечно молодыми. Обложка © Shutterstock</p>

Учёные сделали сенсационное открытие, рассказав, что нужно делать, чтобы оставаться вечно молодыми. Обложка © Shutterstock

Недавние исследования показали, что, уделяя определённым активностям всего десять минут в день, люди могут запросто увеличить продолжительность жизни до десяти лет. И в этом списке не будет изматывающих спортивных тренировок или строгих диет! То, о чём мы расскажем вам ниже, обязательно захочется внедрить в своё расписание, поверьте. Итак, что всего по десять минут в день стоит делать, чтобы никогда не стареть?

1. Танцы на кухне

Давно доказано, что поддержание физической формы полезно как для тела, так и для психики. Но далеко не у всех есть возможность и желание заниматься спортом профессионально или банально ходить в зал. Альтернатива есть — десять минут танцев на кухне! И весело, и поможет не закостенеть при сидячем образе жизни. Такая замена упражнениям повышает частоту сердечных сокращений и может быть достаточной для того, чтобы увеличить ожидаемую продолжительность вашей жизни на годы.

2. Арт-терапия

Вечная молодость: 8 приятных способов продлить себе жизнь. Фото © Freepik

Вечная молодость: 8 приятных способов продлить себе жизнь. Фото © Freepik

Ребята из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что кратковременное занятие искусством может сделать мозг более счастливым и здоровым. Рисование, вышивание — любая такая деятельность помогает поднять настроение, расшевелить нейроны мозга и снизить уровень гормона стресса, известный как кортизол.

3. Больше бобовых в тарелке

Мы все знаем о важности хорошо сбалансированной диеты. Удивительно, но то, что вы съедаете в течение десяти минут во время обеда, действительно может добавить вам ещё десять лет жизни. Исследования показали, что соблюдение оптимальной диеты помогает увеличить ожидаемую продолжительность жизни. И чем в более юном возрасте вы выработаете привычку следить за питанием, тем ещё больше годиков в плюс себе накинете.

Для обретения долголетия исследователи предложили отказаться от предварительно обработанных продуктов, а также с высоким содержанием жира и сахара. Вместо этих пустых углеводов наполните свою тарелку фасолью, горохом, чечевицей, орехами, коричневым рисом, овсом и другими цельнозерновыми продуктами. И постарайтесь сократить потребление красного мяса.

4. По бокальчику в день

Как приятно продлить себе жизнь: сенсационное открытие учёных. Фото © Freepik / zinkevych

Как приятно продлить себе жизнь: сенсационное открытие учёных. Фото © Freepik / zinkevych

Умеренное употребление алкоголя, согласно выводам Гарвардского университета, способно добавить вам десяток лет жизни в плюс. Но только если делать это правильно. Согласно исследованиям, достаточно придерживаться лимита: один бокал вина в день для женщин и два бокала — для мужчин. Выбирать, конечно же, стоит качественные напитки.

5. Меньше стресса, больше радости

Сказать проще, чем сделать, да. Но стоит всего десять минут в день уделять любимым хобби или вещам — и это уже поможет вам дольше оставаться в живых. Многочисленные исследования показали, что люди, которые чувствуют себя счастливыми, живут дольше, чем несчастные страдальцы. Кстати, определить бедолагу очень легко по этим признакам.

5 признаков, которые сдадут несчастного человека с потрохами

5 признаков, которые сдадут несчастного человека с потрохами

6. Почаще бывайте на природе

Ещё один работающий совет, который не требует от вас чего-то сверхъестественного. Просто выйдите на улицу, в местный парк, прогуляйтесь в лесу или, если есть возможность, в выходные возьмите привычку ездить на дачу — как раз сезон. Смена места отдыха и возможность подышать свежим воздухом снизят уровень стресса.

7. Берите себя на слабо и постоянно учитесь новому

Как стать бессмертным: секреты вечной молодости, которые отнимут всего 10 минут в день. Фото © Freepik

Как стать бессмертным: секреты вечной молодости, которые отнимут всего 10 минут в день. Фото © Freepik

Доказано, что изучение новых навыков (когда вы бросаете себе вызов) помогает улучшить когнитивные функции и память, а значит, продлить долголетие и молодость. Необязательно осваивать новые профессии, но можно попробовать выучить иностранный язык, подтянуть свои навыки игры на музыкальных инструментах, зарегистрироваться в молодёжной соцсети и понять, как там всё устроено.

Не позволяйте возрасту стать барьером — адаптируйте мышление и шагайте в ногу с прогрессом. Именно это поможет вам как можно дольше оставаться молодым, здоровым и работоспособным.

8. Смотрите смешные видео с котиками

Это необязательно должны быть какие-то определённые видеоролики. Картинки, тиктоки, подборки или гифки — всё, что заставляет вас хихикать в течение десяти или более минут. Это прибавит несколько лет жизни. А ещё от смеха укрепится иммунная система.

Смех и хихиканье, как показывают многочисленные исследования, способны оздоровить, уменьшая боль и снижая уровень кортизола — гормона стресса. А без него, как мы уже поняли, можно обеспечить себе гораздо более долгую и счастливую жизнь, пишет The Sun.

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Елизавета Терешкова
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