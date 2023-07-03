Секрет вечной молодости: 8 действий помогут не стареть и наслаждаться жизнью как можно дольше

Недавние исследования показали, что, уделяя определённым активностям всего десять минут в день, люди могут запросто увеличить продолжительность жизни до десяти лет. И в этом списке не будет изматывающих спортивных тренировок или строгих диет! То, о чём мы расскажем вам ниже, обязательно захочется внедрить в своё расписание, поверьте. Итак, что всего по десять минут в день стоит делать, чтобы никогда не стареть?

1. Танцы на кухне

Давно доказано, что поддержание физической формы полезно как для тела, так и для психики. Но далеко не у всех есть возможность и желание заниматься спортом профессионально или банально ходить в зал. Альтернатива есть — десять минут танцев на кухне! И весело, и поможет не закостенеть при сидячем образе жизни. Такая замена упражнениям повышает частоту сердечных сокращений и может быть достаточной для того, чтобы увеличить ожидаемую продолжительность вашей жизни на годы.

2. Арт-терапия

Вечная молодость: 8 приятных способов продлить себе жизнь. Фото © Freepik

Ребята из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что кратковременное занятие искусством может сделать мозг более счастливым и здоровым. Рисование, вышивание — любая такая деятельность помогает поднять настроение, расшевелить нейроны мозга и снизить уровень гормона стресса, известный как кортизол.

3. Больше бобовых в тарелке

Мы все знаем о важности хорошо сбалансированной диеты. Удивительно, но то, что вы съедаете в течение десяти минут во время обеда, действительно может добавить вам ещё десять лет жизни. Исследования показали, что соблюдение оптимальной диеты помогает увеличить ожидаемую продолжительность жизни. И чем в более юном возрасте вы выработаете привычку следить за питанием, тем ещё больше годиков в плюс себе накинете.

Для обретения долголетия исследователи предложили отказаться от предварительно обработанных продуктов, а также с высоким содержанием жира и сахара. Вместо этих пустых углеводов наполните свою тарелку фасолью, горохом, чечевицей, орехами, коричневым рисом, овсом и другими цельнозерновыми продуктами. И постарайтесь сократить потребление красного мяса.

4. По бокальчику в день

Как приятно продлить себе жизнь: сенсационное открытие учёных. Фото © Freepik / zinkevych

Умеренное употребление алкоголя, согласно выводам Гарвардского университета, способно добавить вам десяток лет жизни в плюс. Но только если делать это правильно. Согласно исследованиям, достаточно придерживаться лимита: один бокал вина в день для женщин и два бокала — для мужчин. Выбирать, конечно же, стоит качественные напитки.

5. Меньше стресса, больше радости

Сказать проще, чем сделать, да. Но стоит всего десять минут в день уделять любимым хобби или вещам — и это уже поможет вам дольше оставаться в живых. Многочисленные исследования показали, что люди, которые чувствуют себя счастливыми, живут дольше, чем несчастные страдальцы. Кстати, определить бедолагу очень легко по этим признакам.

6. Почаще бывайте на природе

Ещё один работающий совет, который не требует от вас чего-то сверхъестественного. Просто выйдите на улицу, в местный парк, прогуляйтесь в лесу или, если есть возможность, в выходные возьмите привычку ездить на дачу — как раз сезон. Смена места отдыха и возможность подышать свежим воздухом снизят уровень стресса.

7. Берите себя на слабо и постоянно учитесь новому

Как стать бессмертным: секреты вечной молодости, которые отнимут всего 10 минут в день. Фото © Freepik

Доказано, что изучение новых навыков (когда вы бросаете себе вызов) помогает улучшить когнитивные функции и память, а значит, продлить долголетие и молодость. Необязательно осваивать новые профессии, но можно попробовать выучить иностранный язык, подтянуть свои навыки игры на музыкальных инструментах, зарегистрироваться в молодёжной соцсети и понять, как там всё устроено.

Не позволяйте возрасту стать барьером — адаптируйте мышление и шагайте в ногу с прогрессом. Именно это поможет вам как можно дольше оставаться молодым, здоровым и работоспособным.

8. Смотрите смешные видео с котиками

Это необязательно должны быть какие-то определённые видеоролики. Картинки, тиктоки, подборки или гифки — всё, что заставляет вас хихикать в течение десяти или более минут. Это прибавит несколько лет жизни. А ещё от смеха укрепится иммунная система.