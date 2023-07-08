Названы фильмы, которые буквально толкают россиян искать любовь

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" повлиял на большинство россиян в вопросе поиска пары, рассказали "Газете.ru" представители киноканала Cinema, который провёл соответствующий опрос среди 1740 участников.

Фильм "Москва слезам не верит" упомянули 26,3% опрошенных (речь идёт о тех, кого фильмы в принципе способны вдохновлять на отношения). На втором месте оказалась картина Гарри Маршалла "Красотка" — 20,2%. Следом идёт картина "Унесённые ветром" с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, которая вдохновила 11,2% респондентов.

Фильм "Москва слезам не верит" вдохновил большинство россиян на отношения. Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Далее в списке оказались фильмы "Дневник памяти" Ника Кассаветиса (10,2%) и комедия "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути (10%).

"В этих фильмах ярко проявляется классическое типирование отношений людей, а также взгляд пары или отдельной персоны на любовь. Они отражают реальность, в которой человек хотел бы пребывать", — пояснила сексолог и ведущая телеканала "Доктор" Елена Толстая.

43,5% опрошенных признались, что нашли свою любовь, находясь под впечатлением от просмотренных фильмов Фото © unsplash

Также 43,5% опрошенных признались, что нашли свою любовь, находясь под впечатлением от просмотренных фильмов. Любопытно, что значимость кино в поиске отношений чаще подчёркивали мужчины, чем женщины (25,7% против 17,8%). По мнению Толстой, это объясняется тем, что представители сильного пола более внимательно смотрят фильмы, тогда как женщины при просмотре картины могут одновременно решать несколько задач.