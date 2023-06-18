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18 июня, 04:27

Большинство опрошенных россиян довольны браком и отношениями

Опрос: 9 из 10 россиян довольны своим браком и отношениями

Пары, характеризующие себя как "родственные души" (50% мужчин и 51% женщин), довольны отношениями вдвое чаще, чем охарактеризовавшие союз по принципу "противоположности притягиваются" (28% мужчин и 25% женщин). Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, с результатами которого ознакомилась "Газета.ru".

Анализ показал, что 56% мужчин и 53% женщин совпадают во вкусе со второй половинкой, а 19% женщин и 18% мужчин схожи в том, что им не нравится. В общих симпатиях чаще признавались люди из категории "родственные души", а в антипатиях влюбившиеся по принципу "противоположности притягиваются".

Опрос также показал, что большинство россиян довольны своим браком и отношениями — так ответили 9 из 10 респондентов — 87% мужчин и 86% женщин. Лишь 13% представителей сильного пола не устраивает брак. Женщин, недовольных отношениями, оказалось чуть больше — 14%.

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Обложка ©

Unsplash

Арина Родионова
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