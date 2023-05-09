Как не облажаться на свидании: 6 вещей, на которые мужчины обращают внимание при первой встрече

Мы живём в мире, где бал правят современные технологии, но они не заменят живого общения. А значит, что и люди пока ещё выбирают партнёров, опираясь на подсознательную реакцию тела. Поэтому первые свидания очень важны. Если вы девушка и не хотите облажаться, впервые встретившись с кавалером, обязательно сделайте акцент на этих вещах. Именно на них мужчины обращают больше всего внимания при знакомстве с потенциальной возлюбленной.

Первое, на что мужчина обратит внимание, — ваши глаза

Смотреть в глаза на свидании — один из видов мужского флирта. Фото © Pexels

Не только по правилам этикета, но и из чистого любопытства мужчина на первом свидании будет часто заглядывать тебе в глаза. Во-первых, глаза — зеркало души. Смотря в них, кавалер будет проверять твои эмоции: радость, грусть, игривость, хитрость. Во-вторых, обмен взглядами на свидании — один из видов флирта. Кстати, так ещё легко можно распознать симпатию: наши зрачки увеличиваются, когда мы смотрим на кого-то или что-то, что нам очень нравится.

Улыбка

Улыбающиеся люди вызывают у нас больше доверия и симпатии. Фото © Pexels

Следом, сразу после глаз, мужчина на первом свидании обратит внимание на вашу улыбку. Как рассказывают психологи, улыбающиеся люди вызывают у нас больше доверия и симпатии. А женщина, которая не стесняется эмоций и позволяет себе искренне улыбаться, становится в глазах мужчины в несколько раз привлекательнее. Но, если ваша улыбка при первой встрече будет натянутой и фальшивой, партнёр сразу это почувствует.

Ногти: цвет, длина и форма

Ухоженные женские пальчики с маникюром возбуждают большинство мужчин. Фото © Pexels

Красивые ухоженные женские пальчики с аккуратным маникюром, безусловно, привлекают и возбуждают большинство мужчин. Пусть они никогда в этом и не признаются добровольно. Поэтому слишком яркий лак для ногтей или острая, длинная форма некоторых кавалеров могут оттолкнуть. Лучше для первых встреч по возможности выбирать более нейтральные варианты.

Запах вашего парфюма

Лучше брызгаться перед встречами одним и тем же парфюмом, чтобы у мужчины этот запах ассоциировался именно с вами. Фото © Pexels

А вы знали, что, целуясь, мы на самом деле нюхаем друг друга? Так что наш запах даже в современной жизни всё ещё является важной составляющей образа при первом впечатлении. От природы в нас осталась установка, что те, кто пахнет для нас приятно, — люди с "хорошими" генами, мол, с ними шансы на потенциально здоровое потомство возрастают. Поэтому очень важно для первого свидания с мужчиной выбирать парфюм не слишком агрессивный. Лучше даже пользоваться на всех встречах одним, чтобы у партнёра этот запах ассоциировался именно с вами.

Физическая привлекательность

При первой встрече оценивать вашу физическую привлекательность мужчина будет, только если первые пункты его удовлетворят. Фото © Pexels

Мужчины любят глазами — это факт. Но, по словам психологов, при первой встрече оценивать вашу физическую привлекательность парень будет, только если первые пункты его удовлетворят. Иначе всё это не имеет смысла. Однако если вы заметите, что партнёр на свидании начал пытаться войти в телесный контакт, то есть ищет предлог прикоснуться, значит, вы привлекаете его и в сексуальном плане тоже.

Форма бёдер и груди

Если мужчина видит в вас потенциальную партнёршу, то, конечно, будет первое время особенно пристально рассматривать ваши бёдра и грудь. Фото © Pexels