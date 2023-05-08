Психолог раскрыл, какие "загоны" мешают мужчинам знакомиться с красивыми женщинами

Красивые женщины вызывают страх у мужчин из-за чувства возможной борьбы и конкуренции. Об этом заявил психолог Андрей Зберовский. По его словам, многие считают, что у красивых представительниц женского пола много внимания и они их "не потянут".

Также мужчина может думать, что у красивой женщины уже было много отношений, она искушена в сексе. Эти мысли могут повлиять и оттолкнуть от знакомства.

"Он уверен, что за ней уже выстроилась очередь из ухажёров, которые дарят подарки, водят в рестораны и имеют возможность отвезти её на отдых. Поэтому, если у мужчины не очень толстый кошелёк, он может думать, что не потянет роскошную женщину рядом", — сказал эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Зачастую подобные мысли заставляют мужчин выбирать не самую первую красавицу. Они думают, что у них меньше запросов. Также большую роль играют самооценка мужчин и страх отказа. У многих не хватает смелости и уверенности, чтобы познакомиться с красивой девушкой или женщиной.

Эксперт рекомендовал красивым, но одиноким женщинам общаться и постоянно быть в контакте с разными людьми, расширять круг знакомств. Так можно найти человека, с которым будет много точек соприкосновения.