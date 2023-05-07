Психологи выяснили, что мужчины и женщины считают важным для совместимости

Главными аспектами романтической совместимости люди считают сходства в образе жизни, мнениях и моральных устоях. К такому выводу пришли психологи из Падуанского университета в Италии. Результаты их исследования опубликовал журнал Personality and Individual Differences.

Всего учёные выделили 24 фактора совместимости мужчин и женщин. Первые чаще ставили в приоритет сходство в эмоциях и деятельности, а вот для женщин оказались важны соответствия в образе жизни, мнениях, морали, внешности и эмпатии. Испытуемых не особо интересовали образование, религия или интеллект партнёра.

"Большинство исследований в этой области, как правило, фокусируются на желательных чертах партнёра. Несмотря на очевидную актуальность, тему совместимости упускают из виду", — указали авторы исследования.

Они считают данную тему непростой, а своей целью назвали выявление точных факторов, которые влияют на совместимость или несовместимость мужчин и женщин. Специалисты сделали вывод о том, что люди чувствуют более высокую совместимость с партнёрами, которые похожи на них по большинству параметров. Но в краткосрочных отношениях в приоритете интеллект и внешность.