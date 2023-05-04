Названо 5 важных вещей, которые должны быть во всех отношениях

Помимо пылких чувств в отношениях также должны присутствовать вещи куда более важные для их прочности и красоты. О пяти из них сайту-изданию "Страсти" рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. В первую очередь, утверждает она, пара вряд ли станет крепкой без схожих взглядов на жизнь, так как противоположности редко притягиваются.

"Если вы с партнёром в буквальном смысле смотрите в разных направлениях, существовать в подобном режиме будет непросто. Именно общие взгляды на жизнь сближают людей, являясь одной из самых важных составляющих счастливого союза", — предупредила специалист.

Другой важной составляющей отношений нейропсихолог назвала общение: наличие общих тем пригодится после окончания периода безумной влюблённости. Придётся общаться, к примеру, об общих планах на жизнь, мечтах и даже обсуждать общих знакомых. Кушалиева отметила, что разговор не должен ограничиваться вопросом "Как дела?" и соответствующим ответом. Разумеется, иногда человеку может захотеться одиночества, однако важно, чтобы это чувство не доминировало.

Не менее важным моментом, добавила специалист, является эмоциональная близость — куда более интимная вещь, чем кажется на первый взгляд. Она означает отсутствие барьера для того, чтобы поделиться с партнёром чем-то сокровенным и очень личным. Такое отношение может выстраиваться годами, а отклик на него должен выражаться в поддержке и понимании. Также, отметила Кушалиева, влюблённые должны быть хорошими друзьями.

"Оба партнёра должны не соперничать друг с другом, а поддерживать, не обвинять, а пытаться понять мнение другого, не проверять любовь опасным поведением, а беречь свой союз. Проще говоря, вы должны знать, что можете положиться на любимого человека, который примчится на другой конец города на помощь, а не предложит вызвать такси или позвонить маме", — объяснила она.

Последний "кит", на котором держатся отношения, — ответственность, причём её должны демонстрировать оба партнёра. Эксперт указала, что многие пары распадаются из-за её отсутствия. Также нельзя забывать о правиле "берём и отдаём", добавила Кушалиева.