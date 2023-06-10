Стоит ли рассказывать об измене или жить и дальше с грузом на сердце — ответ психолога

По словам психолога Алёны Савиновой, это действительно наболевший вопрос. От многих людей сплошь и рядом можно услышать, что в наше время, при таком большом выборе и соблазнах и притом ослабевающих нравственных устоях становится всё легче пойти на сторону, чем хранить верность.

Но часто совесть не даёт человеку покоя: стыд и вина как карающая пара приходят днём и ночью, спать не дают. Что же делать? Алёна Савинова Психолог

Эксперт продолжает: если смотреть на ситуацию измены глубже, следует понимать, что появление третьего человека — это замещение ролей. "В отношениях мы проигрываем (читай "проживаем") множество ролей. В том числе детско-родительские, роли друзей, любовников, партнёров, наставников. И в случае измены чаще всего стоит вопрос незакрытых потребностей одного или обоих возлюбленных", — говорит психолог. То есть это следствие того, что люди, заходя в отношения, не смогли или не захотели договориться "на берегу".

О чём же следует договориться в самом начале, когда оба проявляют желание создать крепкий и любящий союз? О потребностях. Каждый из партнёров берёт ответственность и обещает говорить о них тогда, когда эти потребности возникают. Алёна Савинова Психолог

И здесь, по словам эксперта, есть ещё один очень важный фактор — эмоциональная зрелость людей, которые намерены построить семью. "Умение распознавать свои чувства и говорить с партнёром на языке чувств — это навык, который нарабатывается либо в родительской семье, либо при помощи психолога, наставника".

Но не всё так просто, есть и неочевидные вещи. Например, что третий человек становится донором для семьи — поставщиком дополнительной энергии, а иногда и других ресурсов. Психолог Савинова продолжает, говоря, что бывает и так, что кому-то из возлюбленных даже на руку факт измены. Ведь в этом случае есть повод, которого человек давно ищет.

Если дошло до измены, то следует разобраться, на чём строятся отношения и что произошло в паре. Алёна Савинова Психолог

"Конечно, многие бы сказали, что следует скрывать, потому что измена никогда не забудется и не простится. Но при этом ложь всегда будет стоять между мужчиной и женщиной. А значит, и отношения сохранить мало шансов". Психолог настаивает: в паре будет нарастать недоверие, ведь близкий человек всегда чувствует, когда партнёр его обманывает или о чём-то умалчивает.

Что будет, если утаить от половинки факт измены? Фото © Shutterstock

Это кризисный этап в отношениях. Если измена произошла, то, как считает эксперт, нужно идти к специалисту за помощью. "Главное, с чем важно разобраться: где в отношениях нарушен баланс, потерян контакт и нет ясности. Грамотный специалист сможет помочь паре прояснить и договориться в новых реалиях, как выстраивать отношения, в чём возможен компромисс".

Но бывает так, что человек не готов идти к психологу и выворачивать наизнанку личную жизнь, рассказывать подробности произошедшего. Либо просто не хочет "выносить сор из избы и откровенничать с посторонним человеком". Тогда важно кому-то одному начать это движение внутрь себя для понимания, что сейчас с ним творится после новости об измене и переговоров с половинкой.

Это будет хорошей возможностью встретиться со своими настоящими чувствами, вытащить наружу эмоции, мысли по поводу произошедшего. Дать себе возможность целиком и полностью прожить эту ситуацию, оставшись в своей целостности и ясности, и определить, что делать дальше. Алёна Савинова Психолог