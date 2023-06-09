Любовницам перечислили пять правил отношений с женатым мужчиной

Женщины, согласившиеся на отношения с женатым мужчиной, не должны "строить воздушных замков", но при этом им следует установить чёткие границы дозволенного. Психолог, коуч Павел Раков в беседе с порталом "Страсти" дал советы, как вести себя в роли любовницы.

Во-первых, не нужно строить иллюзий, потому что в очень редких случаях мужчины соглашаются на развод с женой ради новой возлюбленной. Психолог предупредил, что если женщина очень хочет замуж, то не нужно вступать в подобные отношения, так как они вряд ли приведут в ЗАГС.

Во-вторых, контролируйте свои нервы. Как правило, любовницам тяжело оставаться на вторых ролях, поэтому они начинают изводить себя переживаниями. Отсюда повышенная тревожность, депрессии, расшатанный иммунитет, постоянная ревность и страхи.

В-третьих, ищите плюсы в отношениях. Неплохим бонусом станут дорогие подарки, путешествия, финансовая поддержка в любой ситуации со стороны мужчины. Ощущайте себя женщиной-праздником, с которой легко и приятно проводить время, сказал Раков.

В-четвёртых, установите жёсткие границы, которые не дозволено перешагивать. Такие границы должны быть у вас, потому что вы не должны отчитываться перед женатым мужчиной, как проводите время без него. Но и вам не стоит злить его попытками принудить к разводу или раскрыть тайну его жене.

В-пятых, получайте удовольствие от жизни, ведь роман для вас носит временный характер. Когда-нибудь придётся его закончить и найти настоящего спутника жизни.