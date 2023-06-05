Печальный опыт: Психолог раскрыла, что выдаёт пикапера на сайте знакомств

В поисках любви на сайте знакомств не всегда сразу можно понять, кто скрывается за красивым аватаром. Милый и безобидный профиль на деле может вести альфонс или пикапер. Как их вычислить, в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала психолог Майя Андрияничева.

По её словам, в общении с пикаперами нужно отслеживать, какой контакт установился между вами. Необходимо помнить, что он боится близкого эмоционального контакта и пользуется манипуляциями, чтобы управлять женщиной. Зачастую такие люди травмированы в детстве, и их печальный опыт влияет на жизненные установки. Как пояснила эксперт, подобные мужчины стараются сделать больно, так как сами когда-то пережили такое же состояние.

Альфонсов же вычислить проще: в переписке они рассказывают о сложных жизненных ситуациях. Андрияничева предупредила: женщина, которой свойственна роль спасателя, рискует легко включиться в такую историю. Представительницы слабого пола могут начать помогать сильному, даже если их об этом не просили, и это именно то, чего ждут альфонсы.