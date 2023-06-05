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5 июня, 13:32

Россиянкам рассказали, чем грозит здоровью роман с чужим мужем

Эксперт Романив: Измена с чужим мужем грозит женщине эмоциональным истощением

Роман с женатым мужчиной приводит к нервному и эмоциональному истощению. Об этом россиянок предупредила семейный психолог Ольга Романив. По её словам, такие отношения не основаны на взаимном уважении, независимо от того что сильный пол обещает любовнице.

"Женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнёра, и поэтому продолжает видеться с ним. Всё это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также к потере самоуважения и уверенности в себе", — отметила эксперт в беседе "Газетой.ru".

По словам Романив, в таких любовных треугольниках каждый из участников рискует стать созависимым от другого. Подобные отношения не здоровые, ведь люди в таком случае не могут установить необходимые границы, подчеркнула специалист.

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Freepik / Racool_studio

Никита Осипов
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