Россиянкам рассказали, чем грозит здоровью роман с чужим мужем
Эксперт Романив: Измена с чужим мужем грозит женщине эмоциональным истощением
Роман с женатым мужчиной приводит к нервному и эмоциональному истощению. Об этом россиянок предупредила семейный психолог Ольга Романив. По её словам, такие отношения не основаны на взаимном уважении, независимо от того что сильный пол обещает любовнице.
"Женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнёра, и поэтому продолжает видеться с ним. Всё это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также к потере самоуважения и уверенности в себе", — отметила эксперт в беседе "Газетой.ru".
По словам Романив, в таких любовных треугольниках каждый из участников рискует стать созависимым от другого. Подобные отношения не здоровые, ведь люди в таком случае не могут установить необходимые границы, подчеркнула специалист.
Ранее Лайф называл пять имён мужчин, которые точно будут изменять любимым женщинам. Прежде чем начать серьёзные отношения с кавалером, проверьте, а нет ли его имени в списке главных изменщиков.