Россиянкам рассказали, чем грозит здоровью роман с чужим мужем

Роман с женатым мужчиной приводит к нервному и эмоциональному истощению. Об этом россиянок предупредила семейный психолог Ольга Романив. По её словам, такие отношения не основаны на взаимном уважении, независимо от того что сильный пол обещает любовнице.

"Женщина, выступающая в этом союзе в роли любовницы, ощущает тревогу и беспокойство, боясь потерять своего партнёра, и поэтому продолжает видеться с ним. Всё это в конце концов приводит к нервному и эмоциональному истощению, а также к потере самоуважения и уверенности в себе", — отметила эксперт в беседе "Газетой.ru".

По словам Романив, в таких любовных треугольниках каждый из участников рискует стать созависимым от другого. Подобные отношения не здоровые, ведь люди в таком случае не могут установить необходимые границы, подчеркнула специалист.