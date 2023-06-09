Психолог объяснила, как не выбесить собеседника и быть услышанным
Психолог Наумова: Чтобы быть услышанным в диалоге, важно не обвинять собеседника
Если вы планируете донести до визави какую-то важную информацию, на человека ни в коем случае нельзя нападать. Подробнее о том, как быть услышанным в любом диалоге, рассказала РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова.
"Чтобы быть услышанным, важно не обвинять человека, не критиковать. Если мы хотим, чтобы нас поняли, нам важно рассказывать о своих чувствах и, напротив, поддерживать, хвалить собеседника", — сказала специалист.
Психолог отметила, что не нужно бояться задавать вопросы. Размышляя над ними, человек может понять, в чём был не прав, и ситуация разрешится.
По словам Наумовой, главное правило — помнить, что, если вы общаетесь с людьми дружелюбно и приветливо, они будут сами тянуться к диалогу.
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