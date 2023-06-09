Психолог дал 5 простых советов взрослым для поиска друзей
Психолог Идзиковский посоветовал ищущим друзей взрослым быть доброжелательными
Чаще всего люди всю жизнь дружат с теми, с кем нашли общий язык ещё в школе. Однако как быть тем, кто так и не обзавёлся товарищами? Специально для одиночек психолог Евгений Идзиковский в Международный день друзей дал пять простых советов, следуя которым, можно подружиться с единомышленниками и во взрослом возрасте.
Найдите людей с подобными интересами
В первую очередь стоит попробовать найти людей, с которыми у вас есть общие интересы. Это может быть как хобби, спорт, музыка, так и просто общие взгляды на жизнь. Психолог посоветовал присоединиться к соответствующим группам и клубам или поучаствовать в интересных для вас мероприятиях.
Будьте открытыми и доброжелательными
Чтобы ненароком не отпугнуть будущего друга, стоит быть дружелюбным и приветливым во время общения. Улыбка точно не будет лишней. Кроме того, собеседнику понравится, если вы будете внимательно слушать его рассказы и проявлять интерес к сказанному.
"Покажите, что вам интересно познакомиться и узнать больше о них", — отметил Идзиковский.
Вступайте в разговоры
Не стоит бояться начинать разговор с новыми людьми. К примеру, можно поинтересоваться тем, как прошёл их день, или спросить про планы на выходные. По словам эксперта, нужно показать искренний интерес к тому, что они говорят, и поддерживать диалог.
Присоединяйтесь к местным мероприятиям
Отличным местом для знакомства с новыми людьми могут быть интересные мероприятия, которые проводятся даже в вашем районе. Так, можно посетить фестивали, ярмарки, концерты или спортивные события. Не исключено, что именно так вы встретите людей, которые тоже заинтересованы в общении и новых знакомствах.
Будьте поддерживающими и добрыми
Кроме того, психолог отметил, что крайне важно показывать другим людям заинтересованность в их жизни и готовность в любой момент оказать поддержку, пусть даже только моральную.
"Будьте внимательными к их потребностям и покажите, что цените их как личностей. Это поможет создать дружеские связи и укрепить ваши отношения", — порекомендовал Идзиковский.
Кстати, нередко дружбу заводят люди с собаками во время совместного выгуливания любимых питомцев. Но опять же главное — помнить, что окружающие особенно тянутся к людям с позитивным зарядом.
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