Психолог дал 5 простых советов взрослым для поиска друзей

Чаще всего люди всю жизнь дружат с теми, с кем нашли общий язык ещё в школе. Однако как быть тем, кто так и не обзавёлся товарищами? Специально для одиночек психолог Евгений Идзиковский в Международный день друзей дал пять простых советов, следуя которым, можно подружиться с единомышленниками и во взрослом возрасте.

Найдите людей с подобными интересами

В первую очередь стоит попробовать найти людей, с которыми у вас есть общие интересы. Это может быть как хобби, спорт, музыка, так и просто общие взгляды на жизнь. Психолог посоветовал присоединиться к соответствующим группам и клубам или поучаствовать в интересных для вас мероприятиях.

Будьте открытыми и доброжелательными

Чтобы ненароком не отпугнуть будущего друга, стоит быть дружелюбным и приветливым во время общения. Улыбка точно не будет лишней. Кроме того, собеседнику понравится, если вы будете внимательно слушать его рассказы и проявлять интерес к сказанному.

"Покажите, что вам интересно познакомиться и узнать больше о них", — отметил Идзиковский.

Вступайте в разговоры

Не стоит бояться начинать разговор с новыми людьми. К примеру, можно поинтересоваться тем, как прошёл их день, или спросить про планы на выходные. По словам эксперта, нужно показать искренний интерес к тому, что они говорят, и поддерживать диалог.

Присоединяйтесь к местным мероприятиям

Отличным местом для знакомства с новыми людьми могут быть интересные мероприятия, которые проводятся даже в вашем районе. Так, можно посетить фестивали, ярмарки, концерты или спортивные события. Не исключено, что именно так вы встретите людей, которые тоже заинтересованы в общении и новых знакомствах.

Будьте поддерживающими и добрыми

Кроме того, психолог отметил, что крайне важно показывать другим людям заинтересованность в их жизни и готовность в любой момент оказать поддержку, пусть даже только моральную.

"Будьте внимательными к их потребностям и покажите, что цените их как личностей. Это поможет создать дружеские связи и укрепить ваши отношения", — порекомендовал Идзиковский.