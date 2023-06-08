Психолог рассказала, где искать друзей взрослому человеку

Время в компании товарищей делает жизнь эмоционально богаче, и человеку любого возраста важно знать, что у него есть как минимум один хороший друг. Кажется, что во взрослом возрасте найти единомышленника почти невозможно, но это не так. В беседе с РИА "ФедералПресс" психолог Наталья Наумова рассказала, как легко обрести нового приятеля.

"Дружба может возникнуть в любом возрасте. Бывает, люди находят приятелей в соседях по даче, по подъезду. Подружиться могут и те, кто занимается каким-то общим делом. Интересы помогают найти единомышленников, с которыми приятно общаться", — объяснила психолог.

Когда человек в зрелом возрасте понимает, что жить без друзей стало невыносимо, то хорошей идеей является поиск места по интересам. В крупных городах проблем с этим нет — достаточно найти тематический клуб, где кроме новых товарищей можно найти и дело всей жизни.

Также найти друга поможет совместное выгуливание животных — это проверенный способ обрести единомышленника. Важно быть приветливым и улыбчивым, находиться в гармонии с самим собой, здороваться с соседями, немного интересоваться их жизнью, делать комплименты — именно к людям с позитивным "зарядом" окружающие тянутся сами.