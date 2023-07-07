Нейросеть нарисовала главные страхи россиян, и от этих изображений кровь стынет в жилах

Пора в этом убедиться — для нейросети нет непосильных задач. Даже когда дело касается чего-то несуществующего в реальности. Точнее, фобии, конечно, есть, но как они выглядят — мы не знаем. У всех они ассоциируются с чем-то своим. Но и тут искусственный интеллект отличился и представил то, чего нет. И что самое интересное — с такой реалистичностью, что страх берёт.

Именно так нейросеть представляет страх воды и боязнь леса. Фото © Изображения предоставлены LIFE

Недавние исследования показали, чего россияне боятся сильнее всего. Среди самых распространённых стали: страх водных пространств и глубины (этого боится каждый четвёртый соотечественник), боязнь привидений, страх леса и, конечно же, зеркал.

Как искусственный интеллект видит фобию зеркал. Фото © Изображения предоставлены LIFE

Страх привидений и духов в преставлении нейросети. Фото © Изображения предоставлены LIFE

Опрос также показал, что многие граждане России очень нервничают, когда разговор заходит о колдовстве и экстрасенсорике. Да, даже в XXI веке многие не только верят в злых чародеев и магов, но и боятся их. Большинство страшится авиаперелётов и темноты. А самый первобытный страх, который живёт в сердце любого человека на планете, — страх смерти.

Россияне часто испытывают страх темноты и боязнь тёмных колдунов. Вот как нейросеть представила эти фобии. Фото © Изображения предоставлены LIFE

Согласитесь, от работ, созданных нейросетью, становится не по себе. Кажется, будто всё на этих тёмных картинках пронизано страхом. В темноте кто-то живёт, а самолёт точно упадёт и разобьётся. Вода вот-вот коснётся рта — и человек утонет, а из темноты леса на свет припаркованного автомобиля выйдет жестокое и страшное чудовище.

Именно так искусственный интеллект представляет страх смерти и боязнь летать на самолётах. Фото © Изображения предоставлены LIFE

Удивительно, но даже эти простые изображения способны откликаться в нас, пугая и заставляя нервничать. Но, согласитесь, выглядят они очень красиво, а в некоторых моментах — даже реалистично.