Как выглядели бы соцсети великих писателей прошлого столетия, если бы они жили в наши дни

Ну признайтесь, кто из вас не мечтал воочию понаблюдать за жизнью любимого писателя? Полистать его новостную ленту, узнать, как проводит свободное от работы время ваш кумир. Нейросеть Midjourney предоставила такую возможность всем книголюбам, создав страницы из соцсетей прозаиков и поэтов Золотого и Серебряного века.

Как выглядели бы соцсети Владимира Маяковского в представлении Midjourney? Фото © T.me / "Нейромашина", © Midjourney

По версии нейросети, острый на словцо поэт Владимир Маяковский не стал бы сдерживаться и в своём аккаунте дерзко использовал бы все краски великого русского языка. Мастер пера, по мнению ИИ, носил бы довольно строгий костюм серого цвета, что, признаться, не очень вяжется с известным нам всем образом. Ну а в остальном никаких нареканий.

Как видит нейросеть Midjourney поэта Афанасия Фета. Фото © T.me / "Нейромашина", © Midjourney

А вот добродушного лирика Афанасия Фета Midjourney посчитала человеком, следящим за своим здоровьем, и отправила на пробежку. Глядя на его портреты, представить такое ещё более сложно, чем Маяковского в сером костюме вместо жёлтого свитера. Однако почему бы и нет? Заниматься спортом сегодня модно, а писатель, воспевавший природу, наверняка был бы не прочь держаться к ней поближе.

Таким нарисовала Ивана Крылова нейросеть Midjourney. Фото © T.me / "Нейромашина", © Midjourney

А вот большой любитель сатиры баснописец Иван Крылов получился весьма удачно. Тут и доля самоиронии, и страсть к путешествиям, и необычный слог. По мнению ИИ, создатель "Вороны и лисицы" определённо был бы в тренде. А как иначе? В тяжёлые времена без юмора никуда.

Михаил Лермонтов, по мнению нейросети Midjourney. Фото © T.me / "Нейромашина", © Midjourney

Представить "героя нашего времени" в спортивной куртке и с рюкзаком за плечами оказалось довольно легко. А если учесть его невероятную любовь к Кавказу, то никаких сомнений не остаётся, что нейросеть попала в точку. Так и представляется, что великий русский писатель взбирается по крутым склонам и время от времени делает селфи. Ну кто не хотел бы оказаться с ним в одной экспедиции?

Так представила нейросеть Midjourney соцсети Антона Чехова. Фото © T.me / "Нейромашина", © Midjourney

Наверняка большой популярностью пользовался бы и аккаунт драматурга и врача Антона Павловича Чехова, особенно если за его спиной время от времени появлялись бы различные русские красавицы. Прозаик от Midjourney — тоже в сером костюме, правда, на этот раз с ярким красным галстуком, вот только, в отличие от коллеги по цеху, ему такой образ весьма к лицу.