Фродо в малиновом пиджаке и ОПГ из хоббитов: нейросеть перенесла известных персонажей в Россию 90-х

По представлению ИИ, Фродо Бэггинс как раз был бы одним из авторитетов с золотой цепью на груди и в соответствующей одёжке. Хотя больше хочется назвать его Федей Сумкиным, как когда-то окрестил персонажа Дмитрий Гоблин Пучков. Федя — настоящий авторитет, который сейчас быстро порешает любой вопрос, заставит кого-нибудь "метнуться кабанчиком" и урезонит любой кипиш одним телефонным звонком.

Фродо Бэггинс в России 90-х по представлению нейросети Midjourney. Фото © Vk / Данайские нейросети

А вот и его верные братки, свои в доску местные ребята, вскормленные улицей: Сэмуайз Гэмджи, Перегрин Тук и Мериадок Брендибак, или по-простому Сеня Ганжубас, Пилигрим Чук и Мерин Гек, — надёжные парни, всегда готовые вписаться за своего пахана Сумкина.

Обычный дворник Сэмуайз Гэмджи в России 90-х.Фото © Vk / Данайские нейросети

Как видит нейросеть Перегрина Тука и Мериадока Брендибака в России 90-х. Фото © Vk / Данайские нейросети

Ещё один крайне надёжный и ответственный парень. Первое, что вспоминается при взгляде на него, — это "Улицы разбитых фонарей". Так и кажется, что сейчас кто-то из коллег по цеху закричит: "Боромир, у нас труп, возможно, криминал, по коням!"

Оперуполномоченный Боромир, созданный Midjourney. Фото © Vk / Данайские нейросети

Так нейросеть нарисовала двух лучших друзей Средиземья. Леголас, судя по всему, устроился егерем: притаился в лесу с ружьём и выслеживает очередную добычу — браконьеров. А вот его хороший друг Гимли тоже обычный работяга, в поте лица трудится на горнодобывающем предприятии. А после смены они на пару наверняка завалятся в какое-нибудь питейное заведение и как следует отдохнут.

Леголас в России по представлению нейросети Midjourney. Фото © Vk / Данайские нейросети

Как выглядел бы гном Гимли, если бы жил в России 90-х, по Midjourney. Фото © Vk / Данайские нейросети

Арагорн выглядит как повидавший виды военный в отставке. В камуфляжной куртке, шапке, с сединой в бороде и на фоне какого-то разбитого автобуса. Да, жизнь его потрепала. Как и его зазнобу, что ждёт в тылу, в одном из госпиталей для военных. Так, видимо, и познакомились — медсестра Арвен.

Арагорн в России глазами нейросети. Фото © Vk / Данайские нейросети

Его супруга медсестра Арвен от Midjourney. Фото © Vk / Данайские нейросети

Ведущий местных новостей Грима вещает об очередных криминальных разборках, явно замалчивая подробности. Вот только можно ли верить человеку с такой фамилией — большой вопрос. Конечно, ведь частенько информация поступает ему на стол сверху — прямо от депутата Сарумана.

Телеведущий Грима, нарисованный нейросетью. Фото © Vk / Данайские нейросети

Так Midjourney видит Сарумана, если бы он жил в России 90-х. Фото © Vk / Данайские нейросети

Отец Гэндальф старается обратить взор преступников к Богу, произнося свои проповеди. Жаль, но далеко не каждый готов прислушаться к его мудрым словам. А вот и первые кандидаты, кого священник хочет наставить на путь истинный, — местный бомж Смеагол по кличке Голый и местная ОПГ "Орки мордовские".

Гэндальф в России 90-х стал бы служителем церкви. Фото © Vk / Данайские нейросети

В России жизнь к Голлуму тоже была бы жестока. Фото © Vk / Данайские нейросети

Типичная фотография ОПГ из Подмосковья в России 90-х. Фото © Vk / Данайские нейросети