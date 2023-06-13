"Он уже чист": Раскрыта правда об "аресте" замка Галкина и Пугачёвой в деревне Грязь

Адвокат Тимур Матвеев опроверг информацию о том, что замок уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь якобы находится под арестом. Он заявил, что все ограничения с юмориста, который является владельцем недвижимости, уже сняты.

Юрист проверил особняк знаменитого семейства по кадастровому номеру. Как выяснилось, никаких ограничений прав и обременения объекта недвижимости сейчас нет. На сайте ФСПП, в частности, указано, что дело, связанное с задолженностью Галкина, было закрыто в конце апреля 2023 года из-за невозможности установить его местонахождение. Таким образом, роскошный дом с 20 комнатами можно продавать хоть сейчас. Однако у шоумена всё равно могут возникнуть проблемы с заключением сделки по продаже замка из-за статуса иноагента.

"Если производство закрыто, то все ограничения с должника снимаются. Таким образом, даже если замок в деревне Грязь и был арестован, то сейчас он уже чист — ареста нет", — сказал юрист в интервью сайту kp.ru.

Напомним, ранее появилась информация о том, что замок Галкина и Пугачёвой уже больше пяти лет находится под арестом. Сообщалось, что в 2018 году юморист несколько раз представал перед судом из-за неуплаченных налогов, в результате чего была арестована его недвижимость.