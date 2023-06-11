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11 июня, 13:38
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На замок Галкина и Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь наложен арест

<p>Дом Галкина и Пугачёвой в деревне Грязь. Обложка © LIFE / Арутюнов Александр</p>

Дом Галкина и Пугачёвой в деревне Грязь. Обложка © LIFE / Арутюнов Александр

Замок уехавшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь уже больше пяти лет находится под арестом, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, в 2018 году Галкин несколько раз представал перед судом из-за неуплаченных налогов, в результате чего роскошный особняк с 20 комнатами оказался под арестом. Из-за этого сейчас дом попросту невозможно продать или переписать на кого-то.

По документам официальным владельцем замка является Галкин. Шоумен рассчитывал получить за его продажу минимум миллиард рублей. Однако риелторы оценили дом в 500 миллионов рублей. По всей видимости, теперь звёздная чета не скоро сможет продать знаменитый особняк в Подмосковье.

Галкин высмеял атаку дронов на Москву и порадовался, что его замок цел

Галкин высмеял атаку дронов на Москву и порадовался, что его замок цел

Ранее Лайф сообщал, что общественники призвали проверить Галкина на спонсорство терроризма. Поводом стал последний концерт, где комик просил не снимать его выступление на телефон: якобы за это концертный зал может оштрафовать организаторов, которые являются "замечательными ребятами с Украины".

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова

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