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7 июня, 08:58

Галкин высмеял атаку дронов на Москву и порадовался, что его замок цел

Галкин заявил, что дроны не повредили его замок в Грязи из-за "хорошей ауры"

Сбежавший из России артист-иноагент Максим Галкин* высмеял недавнюю атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что дроны пролетали над их с Аллой Пугачёвой замком в деревне Грязь, но не повредили шикарное жильё четы из-за "хорошей ауры".

"Ну, на то я замок и строил. Дроны летали прямо над моим замком, но не тронули. Там хорошая аура, опять же — колдовство", — слова юмориста приводит телеграм-канал SHOT.

"Гарний хлопець": Как юморист Максим Галкин связан с Украиной

"Гарний хлопець": Как юморист Максим Галкин связан с Украиной

Кстати, после этого выступления Галкина требуют проверить на спонсорство терроризма, потому что его концерты, как оказалось, организовали украинские менеджеры.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE / Константин Просалов

Светлана Оперук
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