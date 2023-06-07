Галкин высмеял атаку дронов на Москву и порадовался, что его замок цел

Сбежавший из России артист-иноагент Максим Галкин* высмеял недавнюю атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что дроны пролетали над их с Аллой Пугачёвой замком в деревне Грязь, но не повредили шикарное жильё четы из-за "хорошей ауры".

"Ну, на то я замок и строил. Дроны летали прямо над моим замком, но не тронули. Там хорошая аура, опять же — колдовство", — слова юмориста приводит телеграм-канал SHOT.

Кстати, после этого выступления Галкина требуют проверить на спонсорство терроризма, потому что его концерты, как оказалось, организовали украинские менеджеры.