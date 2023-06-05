Как юморист Максим Галкин связан с Украиной Оглавление Чем сейчас занимается Галкин Как отец Галкина может быть связан с Западной Украиной Что известно о матери Галкина Каких взглядов придерживался отец Максима Галкина "Я обожаю Израиль. Это моя родная земля", — высказался после бегства из России Максим Галкин. Он слукавил. Куда роднее ему Украина, где выросли его предки. Скорее всего, именно от них пародист унаследовал ненависть к России. 73599 73599 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock, © Instagram**/ maxgalkinru

Чем сейчас занимается Галкин

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента. Это клеймо мешает ему зарабатывать на родине: в частности, он теперь вынужден раз в полгода детально отчитываться о своих доходах и расходах. Напомним, что беглого артиста внесли в реестр иноагентов осенью 2022-го из-за его русофобской позиции на украинские деньги.

За границей Галкин разводит бурную концертную деятельность и как никогда активничает в соцсетях. Его график забит до предела: Дортмунд, Милан, Стамбул, Эшторил, Париж, Антверпен, Амстердам — комик почти не отдыхает, его выступления идут едва ли не через день. Он не брезгует никаким зрителем, было дело, даже веселил с сельской сцены жителей латышской глухой деревни Роя. Если приглядеться к видеорепортажам с его представлений, становится понятно, почему он так много трудится. Концерты он теперь даёт не в огромных залах, как это было в России, а в камерных помещениях. Стоимость билетов упала в два раза. На родине она колебалась на уровне 3,5–15 тысяч рублей, за рубежом — от двух до семи тысяч. И даже при таком раскладе аншлагов не бывает: например, на его последние выступления в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург продали менее половины билетов.





Интернет-пользователи подшучивают над Галкиным. Мол, ему придётся пересечь весь земной шар, чтобы хоть что-то заработать на русскоязычных эмигрантах.

По словам источника из близкого окружения артиста, Максим Галкин сейчас очень злится, что его видео, где он негативно высказался о СВО и россиянах, продолжают разлетаться по Сети. Из-за этого желающих приходить на его выступления становится всё меньше. В настоящий момент комик добивается бесследного удаления всех своих антирусских роликов. Повод — якобы "авторские права". Таким образом он надеется вернуть хотя бы часть русскоязычных зрителей.

Как раскупались билеты на концерты в Альтэттинге и Оффенбурге. Фото © t.me / shot_shot

Как отец Галкина может быть связан с Западной Украиной

Родители пародиста, генерал Александр Галкин и менеджер "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина, принадлежали к привилегированной советской элите. Таких, как они, в СССР называли небожителями. В годы застоя при Брежневе им были доступны и брендовые шубы из парижских бутиков, и дефицитные деликатесы из универмагов Торгсина, и даже путешествия за рубеж.







Официально генерал Александр Галкин родом из челябинской деревни Буланово. Но однажды его сын раскрыл маленький секрет.

— Самое раннее воспоминание связано с моим пребыванием на Западной Украине у родителей отца, — как-то признался Максим Галкин.

Получается, его родитель мог быть украинцем-западенцем. Вообще, в биографии Александра Галкина много белых пятен.

Дед Максима Галкина по отцу неизвестен. Почти нет сведений и о его бабушке, факт лишь, что у неё была в Челябинске сестра Зинаида Брейтенбьюхер. Будущего генерала Галкина воспитывал отчим, некий Андрей Поплавский. Говорится, что последний тоже служил военным, но при этом род войск и звание не уточняются, отсутствуют и данные об отчестве. Есть версия, что Андрей Поплавский приходился родственником советско-польскому военачальнику Станиславу Поплавскому, бывшему замминистра обороны Польши. Известный историк Дмитрий Галковский считает, что фамилия генерала "Галкин" вообще может быть не настоящей, а подставной.

Мать генерала Галкина, Наталья Егоровна, и отчим, Андрей Поплавский. Кадр из видео © YouTube / Кирилл Маркин

Что известно о матери Галкина

По словам пародиста, его мать, Наталья Галкина — уроженка Одессы.

— Она была дочкой полковника Григория Робертовича Прагина. Когда у моих родителей завязался роман, он выступил против. "Жена-еврейка загубит твою военную карьеру", — сказал Прагин моему отцу. Но отец не только женился на матери. Он всю жизнь даже в анкетах, где не было такой графы, из чувства противоречия писал: "жена — еврейка", — рассказывал Максим Галкин.

Дед пародиста по маминой линии, Григорий Прагин, был зампотех и обслуживал военные машины. После Великой Отечественной войны ему выделили дачу в престижном московском посёлке "Минвнешторг", где жили только выездные советские чиновники. Лайф заметил странность: девичья фамилия жены Григория Прагина — тоже Прагина. Они либо тёзки, либо кровные родственники, либо фамилии подставные.







По словам Максима Галкина, среди друзей Прагина были маршалы СССР, три его брата служили красными командирами. Их должности подразумевали проведение продразвёрстки в деревнях. Пародист рассказывал, что дядя деда возглавлял банду рэкетиров в Одессе, а позднее охранял Петровского — революционера, в честь которого назвали Днепропетровск.

У матери Галкина была сестра Ирина Шарова, всю жизнь прожившая на Украине в Днепропетровске. Её муж сейчас возглавляет "Ай эс ди" — днепрскую компанию, привлекающую американские инвестиции в Незалежную. Её сын руководит в Днепре крупным рекламным агентством. Сама Шарова трудилась в Национальной медиаассоциации Украины. Эта организация определяет политику местных теле- и радиоканалов. Сейчас там председательствует Татьяна Лебедева, которая дружит в соцсетях с Максимом Галкиным.

Максиму Галкину досталась от родни плохая наследственность. В начале нулевых умерли от рака и отец, и мать, и украинская тётя. Все они лечились в самых дорогих клиниках Израиля, но не помогло.

Каких взглядов придерживался отец Максима Галкина

— У нас была абсолютно либеральная семья. Отец — единственный человек такого ранга, который остался в Министерстве обороны России, не приехав к ГКЧП, — однажды похвалился Максим Галкин.

В 1997 году генерал Александр Галкин ушёл в отставку с поста руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, вступил в партию "Наш дом — Россия" и вскоре унаследовал мандат депутата Госдумы от убитого при загадочных обстоятельствах военачальника Льва Рохлина. Лайф раскопал подробности той странной истории. Сейчас пишут, якобы Галкин-старший и Рохлин были однопартийцами, мол, логично, что первый заменил второго, — однако это не так.

За несколько месяцев до своей смерти Лев Рохлин создал собственный политический блок "Движение в поддержку армии" и пообещал россиянам спасти наши Вооружённые силы от развала. Но летом 1998-го его, по официальной версии, застрелила супруга. Случайность или нет — но через две недели в Госдуме должна была выступить Счётная палата с докладом о растратах в "Росвооружении" (предшественник "Рособоронэкспорта"). Напомним, в этой структуре работала мать Галкина*. В итоге слушания не состоялись, вместо этого депутаты проголосовали за передачу мандата убитого Рохлина Александру Галкину. Следующие полтора года отец пародиста не только занимал думское кресло, но и публично совмещал его с должностью советника в "Росвооружении".

16.07.1998 депутаты Госдумы отменили слушания доклада Счётной палаты по "Росвооружению", вместо этого проголосовав за передачу мандата генералу Александру Галкину, штатному советнику "Росвооружения". Скрин © vote.duma.gov.ru

Незадолго до его убийства Лев Рохлин резко критиковал "Росвооружение". Широко известен его доклад в Госдуме "О нарушениях при поставках Россией оружия в Республику Армения". По сути, он говорил о многомиллиардных хищениях в военке. Среди его предложений было привлечение Генпрокуратуры для проведения полноценного расследования и установление жёсткого порядка приватизации оборонных предприятий для сохранения ключевых оборонных производств. Заметим, что именно генерал Александр Галкин провёл приватизацию части мощностей Главного автобронетанкового управления. С его подачи ВС РФ приняли на вооружение бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". Сейчас современные модификации этих машин собирает частная "Военная промышленная компания" — это холдинг с многомиллиардными оборотами, где президентом является Дмитрий Галкин, старший брат Максима Галкина.

Лайф поговорил с одним из бывших сотрудников генерала Александра Галкина. Речь о периоде перестройки и девяностых.

— "Рособоронэкспорт", как и предшествующее ему "Росвооружение" (в этих структурах работала мать Галкина. — Прим. Лайфа), всегда заказывал танки с бронетранспортёрами на продажу за границу не напрямую через заводы, а через Главное автобронетанковое управление, которое возглавлял генерал Галкин, — поведал Лайфу отставной полковник Анатолий.

При каких обстоятельствах с Галкина можно снять статус иноагента? 0 Пусть вернётся в Россию и даёт концерты в зоне СВО Когда он прекратит получать деньги с концертов за границей Не нужно снимать с него этот статус. Пусть живёт с ним всегда Я не слежу за жизнью Галкина, мне всё равно

*Максим Галкин признан в России иноагентом. **Соцсеть Instagram признана террористической организацией и запрещена в России.

Авторы Егор Пережогин