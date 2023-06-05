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Как юморист Максим Галкин связан с Украиной

Оглавление
Чем сейчас занимается Галкин
Как отец Галкина может быть связан с Западной Украиной
Что известно о матери Галкина
Каких взглядов придерживался отец Максима Галкина

"Я обожаю Израиль. Это моя родная земля", — высказался после бегства из России Максим Галкин. Он слукавил. Куда роднее ему Украина, где выросли его предки. Скорее всего, именно от них пародист унаследовал ненависть к России.

Опубликовано 4 июня 2023, 23:40
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock, © Instagram**/ maxgalkinru

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock, © Instagram**/ maxgalkinru

Чем сейчас занимается Галкин

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Максима Галкина* статус иноагента. Это клеймо мешает ему зарабатывать на родине: в частности, он теперь вынужден раз в полгода детально отчитываться о своих доходах и расходах. Напомним, что беглого артиста внесли в реестр иноагентов осенью 2022-го из-за его русофобской позиции на украинские деньги.

За границей Галкин разводит бурную концертную деятельность и как никогда активничает в соцсетях. Его график забит до предела: Дортмунд, Милан, Стамбул, Эшторил, Париж, Антверпен, Амстердам — комик почти не отдыхает, его выступления идут едва ли не через день. Он не брезгует никаким зрителем, было дело, даже веселил с сельской сцены жителей латышской глухой деревни Роя. Если приглядеться к видеорепортажам с его представлений, становится понятно, почему он так много трудится. Концерты он теперь даёт не в огромных залах, как это было в России, а в камерных помещениях. Стоимость билетов упала в два раза. На родине она колебалась на уровне 3,5–15 тысяч рублей, за рубежом от двух до семи тысяч. И даже при таком раскладе аншлагов не бывает: например, на его последние выступления в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург продали менее половины билетов.

  • Скромный по меркам Галкина концерт в Эшториле. Фото © instagram.com / maxgalkinru
    Скромный по меркам Галкина концерт в Эшториле. Фото © instagram.com / maxgalkinru
  • Крошечный зал, где выступал Галкин в Париже. Фото © instagram.com / maxgalkinru
    Крошечный зал, где выступал Галкин в Париже. Фото © instagram.com / maxgalkinru

Скромный по меркам Галкина концерт в Эшториле. Фото © instagram.com / maxgalkinru

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Интернет-пользователи подшучивают над Галкиным. Мол, ему придётся пересечь весь земной шар, чтобы хоть что-то заработать на русскоязычных эмигрантах.

По словам источника из близкого окружения артиста, Максим Галкин сейчас очень злится, что его видео, где он негативно высказался о СВО и россиянах, продолжают разлетаться по Сети. Из-за этого желающих приходить на его выступления становится всё меньше. В настоящий момент комик добивается бесследного удаления всех своих антирусских роликов. Повод — якобы "авторские права". Таким образом он надеется вернуть хотя бы часть русскоязычных зрителей.

Как раскупались билеты на концерты в Альтэттинге и Оффенбурге. Фото © t.me / shot_shot

Как раскупались билеты на концерты в Альтэттинге и Оффенбурге. Фото © t.me / shot_shot

Как отец Галкина может быть связан с Западной Украиной

Родители пародиста, генерал Александр Галкин и менеджер "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина, принадлежали к привилегированной советской элите. Таких, как они, в СССР называли небожителями. В годы застоя при Брежневе им были доступны и брендовые шубы из парижских бутиков, и дефицитные деликатесы из универмагов Торгсина, и даже путешествия за рубеж.

  • Родители Максима Галкина: генерал Александр Галкин и сотрудница "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина. Фото © Instagram / maxgalkinru
    Родители Максима Галкина: генерал Александр Галкин и сотрудница "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина. Фото © Instagram / maxgalkinru
  • Галкин с матерью и отцом. Кадр из видео © YouTube / Уголок Макса
    Галкин с матерью и отцом. Кадр из видео © YouTube / Уголок Макса
  • Галкин с матерью и отцом. Фото © Instagram / maxgalkinru
    Галкин с матерью и отцом. Фото © Instagram / maxgalkinru

Родители Максима Галкина: генерал Александр Галкин и сотрудница "Рособоронэкспорта" Наталья Галкина. Фото © Instagram / maxgalkinru

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Официально генерал Александр Галкин родом из челябинской деревни Буланово. Но однажды его сын раскрыл маленький секрет.

— Самое раннее воспоминание связано с моим пребыванием на Западной Украине у родителей отца, — как-то признался Максим Галкин.

Получается, его родитель мог быть украинцем-западенцем. Вообще, в биографии Александра Галкина много белых пятен.

Дед Максима Галкина по отцу неизвестен. Почти нет сведений и о его бабушке, факт лишь, что у неё была в Челябинске сестра Зинаида Брейтенбьюхер. Будущего генерала Галкина воспитывал отчим, некий Андрей Поплавский. Говорится, что последний тоже служил военным, но при этом род войск и звание не уточняются, отсутствуют и данные об отчестве. Есть версия, что Андрей Поплавский приходился родственником советско-польскому военачальнику Станиславу Поплавскому, бывшему замминистра обороны Польши. Известный историк Дмитрий Галковский считает, что фамилия генерала "Галкин" вообще может быть не настоящей, а подставной.

Мать генерала Галкина, Наталья Егоровна, и отчим, Андрей Поплавский. Кадр из видео © YouTube / Кирилл Маркин

Мать генерала Галкина, Наталья Егоровна, и отчим, Андрей Поплавский. Кадр из видео © YouTube / Кирилл Маркин

Что известно о матери Галкина

По словам пародиста, его мать, Наталья Галкина — уроженка Одессы.

— Она была дочкой полковника Григория Робертовича Прагина. Когда у моих родителей завязался роман, он выступил против. "Жена-еврейка загубит твою военную карьеру", — сказал Прагин моему отцу. Но отец не только женился на матери. Он всю жизнь даже в анкетах, где не было такой графы, из чувства противоречия писал: "жена — еврейка", — рассказывал Максим Галкин.

Дед пародиста по маминой линии, Григорий Прагин, был зампотех и обслуживал военные машины. После Великой Отечественной войны ему выделили дачу в престижном московском посёлке "Минвнешторг", где жили только выездные советские чиновники. Лайф заметил странность: девичья фамилия жены Григория Прагина — тоже Прагина. Они либо тёзки, либо кровные родственники, либо фамилии подставные.

  • Григорий Прагин — дед Максима Галкина по материнской линии. Фото © Instagram / maxgalkinru
    Григорий Прагин — дед Максима Галкина по материнской линии. Фото © Instagram / maxgalkinru
  • Григорий Прагин. Фото © Instagram / maxgalkinru
    Григорий Прагин. Фото © Instagram / maxgalkinru
  • Григорий Прагин. Фото © Instagram / maxgalkinru
    Григорий Прагин. Фото © Instagram / maxgalkinru

Григорий Прагин — дед Максима Галкина по материнской линии. Фото © Instagram / maxgalkinru

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По словам Максима Галкина, среди друзей Прагина были маршалы СССР, три его брата служили красными командирами. Их должности подразумевали проведение продразвёрстки в деревнях. Пародист рассказывал, что дядя деда возглавлял банду рэкетиров в Одессе, а позднее охранял Петровского — революционера, в честь которого назвали Днепропетровск.

У матери Галкина была сестра Ирина Шарова, всю жизнь прожившая на Украине в Днепропетровске. Её муж сейчас возглавляет "Ай эс ди" — днепрскую компанию, привлекающую американские инвестиции в Незалежную. Её сын руководит в Днепре крупным рекламным агентством. Сама Шарова трудилась в Национальной медиаассоциации Украины. Эта организация определяет политику местных теле- и радиоканалов. Сейчас там председательствует Татьяна Лебедева, которая дружит в соцсетях с Максимом Галкиным.

Максиму Галкину досталась от родни плохая наследственность. В начале нулевых умерли от рака и отец, и мать, и украинская тётя. Все они лечились в самых дорогих клиниках Израиля, но не помогло.

Каких взглядов придерживался отец Максима Галкина

— У нас была абсолютно либеральная семья. Отец единственный человек такого ранга, который остался в Министерстве обороны России, не приехав к ГКЧП, однажды похвалился Максим Галкин.

В 1997 году генерал Александр Галкин ушёл в отставку с поста руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, вступил в партию "Наш дом — Россия" и вскоре унаследовал мандат депутата Госдумы от убитого при загадочных обстоятельствах военачальника Льва Рохлина. Лайф раскопал подробности той странной истории. Сейчас пишут, якобы Галкин-старший и Рохлин были однопартийцами, мол, логично, что первый заменил второго, — однако это не так.

За несколько месяцев до своей смерти Лев Рохлин создал собственный политический блок "Движение в поддержку армии" и пообещал россиянам спасти наши Вооружённые силы от развала. Но летом 1998-го его, по официальной версии, застрелила супруга. Случайность или нет — но через две недели в Госдуме должна была выступить Счётная палата с докладом о растратах в "Росвооружении" (предшественник "Рособоронэкспорта"). Напомним, в этой структуре работала мать Галкина*. В итоге слушания не состоялись, вместо этого депутаты проголосовали за передачу мандата убитого Рохлина Александру Галкину. Следующие полтора года отец пародиста не только занимал думское кресло, но и публично совмещал его с должностью советника в "Росвооружении".

16.07.1998 депутаты Госдумы отменили слушания доклада Счётной палаты по "Росвооружению", вместо этого проголосовав за передачу мандата генералу Александру Галкину, штатному советнику "Росвооружения". Скрин © vote.duma.gov.ru

16.07.1998 депутаты Госдумы отменили слушания доклада Счётной палаты по "Росвооружению", вместо этого проголосовав за передачу мандата генералу Александру Галкину, штатному советнику "Росвооружения". Скрин © vote.duma.gov.ru

Незадолго до его убийства Лев Рохлин резко критиковал "Росвооружение". Широко известен его доклад в Госдуме "О нарушениях при поставках Россией оружия в Республику Армения". По сути, он говорил о многомиллиардных хищениях в военке. Среди его предложений было привлечение Генпрокуратуры для проведения полноценного расследования и установление жёсткого порядка приватизации оборонных предприятий для сохранения ключевых оборонных производств. Заметим, что именно генерал Александр Галкин провёл приватизацию части мощностей Главного автобронетанкового управления. С его подачи ВС РФ приняли на вооружение бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". Сейчас современные модификации этих машин собирает частная "Военная промышленная компания" — это холдинг с многомиллиардными оборотами, где президентом является Дмитрий Галкин, старший брат Максима Галкина.

Лайф поговорил с одним из бывших сотрудников генерала Александра Галкина. Речь о периоде перестройки и девяностых.

— "Рособоронэкспорт", как и предшествующее ему "Росвооружение" (в этих структурах работала мать Галкина. — Прим. Лайфа), всегда заказывал танки с бронетранспортёрами на продажу за границу не напрямую через заводы, а через Главное автобронетанковое управление, которое возглавлял генерал Галкин, — поведал Лайфу отставной полковник Анатолий.

При каких обстоятельствах с Галкина можно снять статус иноагента?

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*Максим Галкин признан в России иноагентом.

**Соцсеть Instagram признана террористической организацией и запрещена в России.

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Авторы
Егор Пережогин
Егор Пережогин
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