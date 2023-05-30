Как Алла Пугачёва подставила внука с особняком на Истре Забывчивость Примадонны вышла боком одному из её наследников — Никите Преснякову. Из-за ограничительных мер он пока не сможет продать роскошный семейный дом в Подмосковье. Впрочем, звёздной семье пока не до этого, у них другие хлопоты. 99447 99447 Никита Пресняков, Алла Пугачёва. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Google Maps

Кому задолжала Пугачёва

Внук Аллы Пугачёвой — переехавший в США 32-летний Никита Пресняков — пока не сможет продать фамильное имение на Истре, которое ему формально подарила бабушка. По данным телеграм-канала SHOT, Примадонна не внесла очередной платёж за аренду прилегающей береговой линии, поэтому на неё подал в суд солнечногорский Комитет по управлению имуществом. Сумма иска, по меркам певицы, мизерная — около 44,5 тысячи рублей долга, плюс 7 тысяч набежавших пени. Но тяжба ещё означает наложение ограничительных мер на любые сделки с этой недвижимостью.

Речь об усадьбе с причалом и корпусом для прислуги, построенной для Аллы Борисовны в девяностых годах на берегу реки в деревне Бережки. Площадь главного дома (записан на Никиту Преснякова) — 800 квадратных метров, земельного участка (записан на Кристину Орбакайте) — 70 соток. Пару месяцев назад внук Пугачёвой выставил этот актив на продажу по цене 230 млн рублей через портал ЦИАН. На днях он снял объявление с публикации.

— Эксклюзивный дом на водохранилище со своим выходом к воде! Фасад декорирован колоннами, интерьеры богато украшены золотом, лепниной, статуями, персидскими коврами, зеркальными стенами, шёлковыми обоями, дорогими шторами и многочисленными картинами. На лесном участке располагается функциональный трёхэтажный дом с шестью спальнями. Есть библиотека, гардеробные, кабинеты, комнаты отдыха, игровые, террасы, СПА с бассейном, лаундж-зона с панорамными окнами, кинотеатр, бар и бильярдная. Плюс парковка на девять машин и котельная, — пели оды риелторы.









Видимо, Алла Пугачёва и Никита Пресняков решили, что аренду за прибрежную зону будет уже платить новый хозяин имения.

Где сейчас Пугачёва и что произошло с её лицом

Певица оказалась в центре внимания на недавнем концерте "Машины времени" в израильской Кесарии. На её лице были заметны следы очередной — на этот раз не слишком удачной — операции на лице. В Сети Аллу Пугачёву уже называют "жертвой пластики". Многие подмечают, что теперь она стала похожей на другую звезду российской эстрады — Жанну Агузарову.

"Новое лицо" Аллы Пугачёвой. На концерте "Машины времени" в Кесарии. Фото © T.me / Самые Сливки

Чем занимается внук Пугачёвой

Никита Пресняков не оставляет попытки стать своим в американском шоу-бизнесе: получается ни шатко ни валко. В качестве оператора он снял, как сын Тайсона берёт интервью у боксёра-отца. В качестве певца записал кавер на песню группы Мотли Крю. Но в основном Пресняков отдыхает. Недавно посетил с супругой калифорнийский ипподром Санта Анита — там проходило светское мероприятие для толстосумов. На днях с помпой отпраздновал свой день рождения в национальном парке Джошуа-Три у подножия каньона, среди гостей были комик-русофоб Данила Поперечный и украинский режиссёр, собирающий донаты для ВСУ, Макс Балтер. Также супруги Пресняковы, судя по соцсетям, недавно посещали Москву. Вероятно, Никита решал вопросы с особняком на Истре, своё будущее он давно связывает с Америкой, а не с Россией.







Никита Пресняков покинул родину и осел в США сразу после объявления частичной мобилизации. По слухам, он пешком пересёк границу России с соседним государством и уже оттуда улетел за океан. Вскоре там к нему присоединилась его жена, 25-летняя Алёна Краснова, она тоже представитель золотой молодёжи. Судя по соцсетям, Алёна Краснова в Америке ведёт активную светскую жизнь: тусуется в лучших клубах, ходит по элитным бутикам и занимается спортом.

Где живёт Пресняков с женой

Как выяснил Лайф, Пресняковы занимали фешенебельные апартаменты в небоскрёбе под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Площадь квартиры — свыше 170 квадратов. Стоимость покупки — около 2,5 миллиона долларов, месяца аренды — 15 тысяч долларов.



— Все резиденции с дощатыми полами из красного дуба, кессонными потолками с лепниной и мраморными ванными комнатами. Кухни оборудованы первоклассной техникой из нержавеющей стали, гранитными столешницами и шкафами из вишнёвого дерева. Для всех жильцов работают внутренние бильярдные, сауны, фитзалы, бассейны, прачечные, кинотеатр, детсад и школа. На крыше есть зона отдыха с террасой и настилом растений, — так описывают нью-йоркское жильё Пресняковых американские агенты по недвижимости.









Также чета Пресняковых может остановиться на берегу Атлантического океана в "Маджестик Тауэре" — это роскошный 22-этажный кондоминиум, расположенный в респектабельной деревне Бэл-Харбор в Майами-Бич. Там владеет пентхаусом площадью 282 квадрата и стоимостью до 5 млн долларов мать Никиты — Кристина Орбакайте. Из её окон во всю стену открывается головокружительный вид на океан, залив и городские очертания. На утопающей в зелени территории имеются бассейн с подогревом и вся пляжная инфраструктура, плюс джакузи, теннисный корт, бильярдный зал, фитнес-центр и спа-салоны.

В этой высотке владеет пентхаусом Кристина Орбакайте.

Чем Никита Пресняков и Алла Пугачёва владеют в России

По данным Росреестра, помимо особняка на Истре Никита Пресняков владеет на родине хоромами площадью 249 кв.м в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского в Москве. Это историческое здание находится в Варсонофьевском переулке и выделяется "нарядностью". Архитектор Лев Кекушев декорировал орнаментальной лепниной фасад и все внутренние помещения, а в залах установил диковинные камины. Жилплощадь здесь изначально приобретал Максим Галкин**, потом он переоформил право владения на Аллу Пугачёву, а та в свою очередь отписала внуку. Цена на такую недвижимость превышает 100 млн рублей.

Исторический дом в Варсонофьевском переулке. Фото © 2gis.ru

У Аллы Пугачёвой на родине в личной собственности осталась всего одна московская квартира. Это купленные в 2004 году хоромы в элитном жилом комплексе "Филипповский" в районе Старого Арбата. Изнутри дом отделан венецианской штукатуркой, мрамором и мозаичными панно. В цоколе бассейн, баня, тренажёры, солярий, бильярдная, бар, игровая. Всё это великолепие сторожит не какая-то охрана, а целая "многоуровневая система безопасности". Площадь хором Примадонны свыше 300 квадратов, цена — примерно 350 миллионов рублей, если сдавать в аренду, можно зарабатывать около миллиона рублей в месяц.











*Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. **Максим Галкин признан иноагентом в России.

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Авторы Пётр Егоров