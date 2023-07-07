6 решений в интерьере СССР, которые сейчас нам кажутся дикими

Во времена Советского Союза добыть какой-либо предмет было непросто. Люди стояли в очередях, стараясь урвать заветные тумбочку или стол, не особо задумываясь о том, впишутся ли те в остальную обстановку. Из-за всеобщего дефицита у жителей СССР сформировалась тяга к накопительству — и они складировали всё, что удавалось добыть. У некоторых до сих пор в шкафах висит одежда, которую никогда не надевали, и лежат вещи, которыми не пользовались. Но если получить желанное не получалось, то за помощью обращались к выдумке и смекалке.

1. Вязаные салфетки повсюду

Вязаные салфетки — популярная деталь в интерьере СССР. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Чтобы украсить дом, советские хозяйки проявляли всё своё мастерство. Рукодельницы вязали и дарили близким, иногда продавали ажурные салфетки. Их клали буквально на все поверхности в доме: столы, тумбочки, полки, телевизор. Ни одна квартира времён СССР не могла обойтись без данного аксессуара. У отдельных представителей это до сих пор один из главных трендов сезона.

2. Дерматин на входной двери

Дерматин придавал однообразным деревянным дверям индивидуальность и изюминку. Это было одновременно и модно, и повышало шумоизоляцию. Искусственную кожу крепили на гвоздики по всему периметру, создавая тем самым оригинальный узор.

3. Ковёр на стене

Ковры в СССР были предметами роскоши, ими хвастались. Фото © ТАСС / Иван Куртов

Стоило зайти в квартиру любого советского гражданина, как возникало странное чувство, что ковры захватывают мир. Они не только лежали на полу, но и висели на стенах практически в каждой комнате. Именно по ним определяли благосостояние человека. Сейчас, конечно, такое вряд ли кому-то придёт в голову. Но во времена Советов была твёрдая установка: чем больше, тем лучше.

4. Шторки из открыток в дверях

Кто тот гений, который первым придумал делать шторки из открыток и скрепок, неизвестно, но поблагодарить его может любой житель Советского Союза. Забавный шелест, возвещавший о чьём-то приходе в комнату, раздавался дома у многих, если не у каждого. И тратить время на создание такого великолепия ведь тоже было не лень. Но факт остаётся фактом, столь дикий сегодня домашний аксессуар тогда был пиком моды.

5. Оленьи рога

Что в Советском Союзе было модно, а сегодня — полнейшая безвкусица. Фото © ТАСС / Паже Улдис

Если у каждого, то у преобладающего большинства в квартире висел столь необычный декор, как оленьи рога. Неудобств по поводу подобного предмета никто не испытывал. Это было в порядке вещей. Местом расположения рогов являлась прихожая или гостиная. Иногда их использовали вместо вешалки для одежды, а порой как просто украшение.

6. Самодельные картины

Дело было даже не столько в деньгах, сколько в том, что стоящее украшение не так-то просто найти. Именно поэтому люди, чьи руки росли откуда надо, делали картины и разнообразные статуэтки самостоятельно. Если детские рисунки и поделки были больше памятью, то некоторые творения вполне могли бы продаваться в магазинах.