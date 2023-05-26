Топ-5 предметов роскоши из СССР, о которых мечтали все, а теперь этим никого не удивишь

Ещё совсем недавно СССР считался одной из ведущих держав мира. Тогда советские граждане мечтали о предметах роскоши, доступных только истинно зажиточным людям. Сегодня, спустя много лет после распада Советского Союза, сложно представить, что эти вещи были признаком достатка… Рассказываем о пяти самых показательных примерах.

1. Стенка как показатель богатства

Каким был образ жизни зажиточных людей в СССР. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Сейчас к этому предмету мебели относятся с иронией и называют "бабушкиной стенкой". А ведь молодёжь даже не представляет, сколько усилий нужно было потратить, чтобы заветная стенка стояла именно в твоей квартире. Опять копить, опять дожидаться своей очереди! Её покупка была настоящим подарком, который позволить себе могли далеко не все граждане СССР.

2. Советские ковры, которые даже вешали на стены

Пять предметов роскоши из СССР, о которых мечтали все. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

В СССР ковры были настоящим символом благополучия и достатка. Они не только лежали на полу, но ещё и висели на стенах, выполняя функции шумоизоляции и сохраняя тепло. Хотя стоили они относительно недорого — 50–100 рублей, но их нельзя было просто так купить в магазине. Только отстояв в долгой очереди, люди получали желанное.

3. Все мечтали о цветном телевизоре

Какие предметы роскоши были доступны только избранным советским гражданам. Фото © ТАСС / Альфред Церлюкевич

Немного цифр. Черно-белый телевизор стоил где-то 200 рублей, а цветной — уже 700. Учитывая, какая была зарплата в СССР, весьма недешёвое удовольствие. Но всё равно за ними выстраивались огромные очереди. Если в семье был именно цветной телевизор, это являлось поводом для гордости!

4. Редкость для граждан СССР — иметь свой автомобиль

Какие предметы считались признаком благополучия в СССР. Фото © ТАСС / Юрий Белозеров

В СССР существовало много предметов роскоши, которые мечтали получить все. Один из таких был, конечно же, автомобиль. На его покупку нужно было долго копить деньги, ведь зарплата советского гражданина составляла в среднем 120 рублей, а автомобиль стоил 6–12 тысяч! А когда деньги были накоплены, приходилось снова отстаивать очередь... В иных случаях она могла доходить до желающего потратить свои деньги гражданина только через годы. А некоторым людям СССР такая роскошь, как автомобиль, была вообще недоступна.

5. Хрустальный сервиз, которым никогда не пользовались

Символы достатка в СССР: что мечтали купить советские граждане. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Сервизы были редкостью, поэтому если такой имелся, то хранился в сервантах и использовался только по особым случаям. А некоторые… так и переживали своих хозяев, и ими так ни разу даже не воспользовались по назначению. Удивительно, но сейчас, когда сервизы можно купить на каждом углу, у некоторых до сих пор живут и ждут своего часа именно образцы родом из СССР.