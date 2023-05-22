7 советских ваз, которые сегодня стоят десятки тысяч рублей
Оглавление
Вы не поверите, сколько владельцы просят за эти вазы! И уж тем более сложно принять то, что кто-то готов их покупать за такие деньжищи. Но факт остаётся фактом: где-то в серванте у вас может быть сокровище!
Если думаете, что старые советские вещи не могут стоить много денег, то вы ошибаетесь. Существует множество коллекционеров, которые готовы заплатить большие деньги за редкие предметы из СССР. Рассказываем о семи советских вазах, которые сегодня стоят тысячи рублей, а то и больше…
Ваза-блюдо "Красные бутоны", Конаковский фаянсовый завод им. М.И. Калинина — 75,5 тысячи рублей
Ваза-блюдо "Красные бутоны". Фото © Сайт объявлений
"Красные бутоны" создал советский скульптор и художник Отари Павлович Гагнидзе родом из Тбилиси. Выпустили необычное блюдо-вазу в 1987 году. Спустя 35 лет за экземпляр в отличном состоянии просят 75 тысяч рублей.
Ваза с росписью, Ленинградский фарфоровый завод — 70 тысяч рублей
Ваза с росписью. Фото © Сайт объявлений
Ваза Ленинградского фарфорового завода, который сейчас называется Императорским, обойдётся покупателю в 70 тысяч рублей. Коллекционеры уверены: цена оправданная. Роспись с золотом авторства Н.П. Славиной, в идеальном состоянии, как и сама ваза высотой 50 сантиметров.
Парные вазы "Полевые цветы", Ленинградский фарфоровый завод — 65 тысяч рублей
Парные вазы "Полевые цветы". Фото © Сайт объявлений
Форма, в которой выполнен фарфоровый дуэт, — базовая, называется "Малая китайская". В такой форме завод до сих пор выпускает вазы, но уже с другим дизайном. Конкретно этот дуэт выпускался с 1937 по 1941 год. За пару без сколов, трещин и реставрации просят 65 тысяч рублей.
Авторская ваза Шушкановых Д.Н. и Л.Н. — 65 тысяч рублей
Авторская ваза Шушкановых. Фото © Сайт объявлений
По сообщениям продавца, эта ваза — из личной коллекции народных художников СССР, академиков АХ СССР, лауреатов Государственной премии СССР Шушкановых Д.Н. и Л.Н. Мастера работали со стеклом в своей собственной технике, так что их работы легко отличить от других. А ведь выставляются они много где: и в Эрмитаже, и в Русском музее, и т.д. За такое произведение искусства придётся заплатить 65 тысяч рублей.
Ваза "Пчёлки", Дулёвский фарфоровый завод — 50 тысяч рублей
Ваза "Пчёлки". Фото © Сайт объявлений
Эта редкая ваза появилась на свет в 1950-м благодаря ведущему керамисту Дулёвского фарфорового завода П.В. Леонову. С тех пор прошло 73 года, но найти место для яркой вазы можно даже в современных интерьерах. Правда, чтобы купить её для своего дома, нужно выложить 50 тысяч.
Ваза "Подкова", Ленинградский завод художественного стекла — 45 тысяч рублей
Ваза "Подкова". Фото © Сайт объявлений
Эту небольшую хрустальную вазу авторства Е.В. Яновской даже редкой назвать нельзя: в Интернете можно найти десятки объявлений о продаже этой диковинки. Тем не менее ценник кусается: за экземпляр без сколов и трещин просят 45 тысяч рублей.
Ваза "Летящие утки", Дулёвский фарфоровый завод — 45 тысяч рублей
Ваза "Летящие утки". Фото © Сайт объявлений
На фото — экземпляр элегантной вазы с охотничьим сюжетом, который выдали её автору — старшему художнику Дулёвского фарфорового завода А.И. Прохорову. Выпустили серию в 1938 году. Спустя 85 лет этот авторский экземпляр продают за 45 тысяч рублей.
Таким образом, если у вас есть одна из этих советских ваз, то вы можете продать её за довольно большие деньги. И не забывайте, что советские вещи имеют большую ценность для коллекционеров.
Сайт объявлений