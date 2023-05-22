Песков: У Кремля нет позиции по поводу введения шестидневной рабочей недели
У Кремля пока нет позиции по инициативе о введении шестидневной рабочей недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никакой нет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению бизнесменов, так удастся достичь промышленного и технологического прорыва, укрепить экономику РФ и сократить зависимость от импорта.
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