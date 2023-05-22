В Госдуме сочли переход на шестидневную рабочую неделю шагом на сто лет назад
Депутат Бессараб: Введение шестидневной рабочей недели навредит бизнесу
Предложение о переходе на шестидневную рабочую неделю является непродуманным и вредит российскому бизнесу и РФ в целом. Об этом в разговоре с Лайфом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
"Россия, которая добилась сто лет назад сокращения продолжительности рабочего времени, и весь мир вынужден был идти за молодой страной, сегодня не должна показывать таких отступлений существенных. Кроме того, достаточно сложно понять, каким образом можно достигнуть целей, изложенных в письме предпринимателей через переход на шестидневную рабочую неделю", — отметила парламентарий.
По словам Бессараб, сегодня, в условиях современного развивающегося рынка, показателей в экономике можно достичь только модернизацией инструментов и внедрением новых технологий, но никак не тем, что, "грубо говоря, каменным топором люди будут работать шесть дней лучше, чем пять".
Напомним, с инициативой ввести в России шестидневную рабочую неделю выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Соответствующее письмо она направила министру труда Антону Котякову. По мнению предпринимателей, благодаря их инициативе удастся достичь промышленного и технологического прорыва, укрепить экономику РФ и сократить зависимость от импорта.
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