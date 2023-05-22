В Госдуме сочли переход на шестидневную рабочую неделю шагом на сто лет назад

Предложение о переходе на шестидневную рабочую неделю является непродуманным и вредит российскому бизнесу и РФ в целом. Об этом в разговоре с Лайфом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

"Россия, которая добилась сто лет назад сокращения продолжительности рабочего времени, и весь мир вынужден был идти за молодой страной, сегодня не должна показывать таких отступлений существенных. Кроме того, достаточно сложно понять, каким образом можно достигнуть целей, изложенных в письме предпринимателей через переход на шестидневную рабочую неделю", — отметила парламентарий.

По словам Бессараб, сегодня, в условиях современного развивающегося рынка, показателей в экономике можно достичь только модернизацией инструментов и внедрением новых технологий, но никак не тем, что, "грубо говоря, каменным топором люди будут работать шесть дней лучше, чем пять".