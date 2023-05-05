Россиянам придётся попрощаться с прежней зарплатой при четырёхдневной рабочей неделе

При сокращении рабочей недели до четырёх дней россиянам не стоит надеяться на сохранение прежней заработной платы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Журавлёв.

По мнению эксперта, последствия нововведения будут негативными и сыграют отрицательную роль для экономики в условиях антироссийских санкций, когда производство отечественных товаров необходимо усилить. Кроме того, пострадают и выплаты работникам за их усердный труд.

"Сохранять прежний уровень [зарплаты] не удастся, если она будет насчитываться в соответствии со свободным временем. Также это приведёт к сокращению ВВП на целых 15%, потому что сократится официальная безработица", — отметил Журавлёв.

Эксперт не исключил, что работодателям даже придётся искать и нанимать новых сотрудников, чтобы они работали в освободившийся день.