КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 12:06

Россиянам придётся попрощаться с прежней зарплатой при четырёхдневной рабочей неделе

Профессор Журавлёв предупредил о последствиях четырёхдневной рабочей недели

При сокращении рабочей недели до четырёх дней россиянам не стоит надеяться на сохранение прежней заработной платы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Павел Журавлёв.

По мнению эксперта, последствия нововведения будут негативными и сыграют отрицательную роль для экономики в условиях антироссийских санкций, когда производство отечественных товаров необходимо усилить. Кроме того, пострадают и выплаты работникам за их усердный труд.

"Сохранять прежний уровень [зарплаты] не удастся, если она будет насчитываться в соответствии со свободным временем. Также это приведёт к сокращению ВВП на целых 15%, потому что сократится официальная безработица", — отметил Журавлёв.

Эксперт не исключил, что работодателям даже придётся искать и нанимать новых сотрудников, чтобы они работали в освободившийся день.

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Несмотря на мнение экспертов, которые практически в один голос отговаривают вводить четырёхдневную рабочую неделю, эта неделя оказалась именно такой. Всё дело в майских праздниках, благодаря которым у россиян появилась возможность подольше полежать на диване, провести время с детьми или смотаться в соседний город за новыми впечатлениями. Более того, сегодня можно смело отложить все рабочие дела до десятого числа: россиян ждут ещё четыре выходных в связи с Днём Победы.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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