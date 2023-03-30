В ГД рассказали, когда в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю

Перед внедрением 36-часовой рабочей недели в России может пройти эксперимент с добровольным участием работодателей. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам законодателя, её комитет в ближайшее время намерен предложить кабмину рассмотреть вопрос о проведении эксперимента, в рамках которого работодатели смогут сами устанавливать график и должны будут отчитываться о производительности труда. Бессараб отметила, что принятию закона будут предшествовать три этапа:

проведение эксперимента (до двух лет);

подготовка законопроекта с учётом результатов эксперимента;

рассмотрение законопроекта в Госдуме.

Таким образом, 36-часовая рабочая может стать реальностью уже через три года, считает депутат. К слову, в Трудовом кодексе уже прописана подобная преференция.

"Для женщин, работающих в сельской местности, уже предусмотрена 36-часовая рабочая неделя при полном сохранении зарплаты и социальных гарантий", — напомнила Бессараб.