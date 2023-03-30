В ГД рассказали, когда в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю
Депутат ГД Бессараб: 36-часовая рабочая неделя может стать реальностью в течение трёх ближайших лет
Перед внедрением 36-часовой рабочей недели в России может пройти эксперимент с добровольным участием работодателей. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам законодателя, её комитет в ближайшее время намерен предложить кабмину рассмотреть вопрос о проведении эксперимента, в рамках которого работодатели смогут сами устанавливать график и должны будут отчитываться о производительности труда. Бессараб отметила, что принятию закона будут предшествовать три этапа:
- проведение эксперимента (до двух лет);
- подготовка законопроекта с учётом результатов эксперимента;
- рассмотрение законопроекта в Госдуме.
Таким образом, 36-часовая рабочая может стать реальностью уже через три года, считает депутат. К слову, в Трудовом кодексе уже прописана подобная преференция.
"Для женщин, работающих в сельской местности, уже предусмотрена 36-часовая рабочая неделя при полном сохранении зарплаты и социальных гарантий", — напомнила Бессараб.
Ранее опрос показал, что 77% россиян поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели до 36 часов. Также большинство граждан (75%) считают, что сокращение не скажется на объёме выполненной работы.
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