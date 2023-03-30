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30 марта, 09:22

В Госдуме назвали два условия для сокращения рабочей недели

Депутат Нилов заявил, что сокращение рабочей недели не должно сказаться на зарплате

В России сокращение рабочей недели может произойти только при условии, что это не скажется отрицательно на заработной плате и не приведёт к росту цен, заявил Ura.ru председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь всё должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путём и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса", — уточнил он.

По его словам, возможное сокращение рабочих часов позволит россиянам больше времени уделять любимым занятиям и чаще общаться с семьёй и детьми. Нилов убеждён, что все эти решения не должны иметь негативных последствий, которые в итоге скажутся на качестве жизни работников.

Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю

Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить россиянам рабочие часы до 36 в неделю. В Федерации независимых профсоюзов поддержали инициативу, но при условии сохранения зарплаты.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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