В Госдуме назвали два условия для сокращения рабочей недели

В России сокращение рабочей недели может произойти только при условии, что это не скажется отрицательно на заработной плате и не приведёт к росту цен, заявил Ura.ru председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь всё должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путём и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса", — уточнил он.

По его словам, возможное сокращение рабочих часов позволит россиянам больше времени уделять любимым занятиям и чаще общаться с семьёй и детьми. Нилов убеждён, что все эти решения не должны иметь негативных последствий, которые в итоге скажутся на качестве жизни работников.