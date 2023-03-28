Российские профсоюзы поддержали сокращение рабочей недели, но при одном условии

Рабочую неделю в России стоит сократить до 36 часов только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. Об этом заявил руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в беседе с РИА "Новости".

Комментируя идею депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая предложила работать, например, по пятницам только до обеда, он отметил, что профсоюзы в целом готовы поддержать такую инициативу.