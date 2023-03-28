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28 марта, 15:48

Российские профсоюзы поддержали сокращение рабочей недели, но при одном условии

Глава Федерации профсоюзов Шмаков поддержал идею о сокращении рабочей недели

Рабочую неделю в России стоит сократить до 36 часов только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне. Об этом заявил руководитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в беседе с РИА "Новости".

Комментируя идею депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая предложила работать, например, по пятницам только до обеда, он отметил, что профсоюзы в целом готовы поддержать такую инициативу.

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Ранее россияне рассказали, как долго "раскачиваются" перед началом рабочего дня. При этом большинство предпочитает начинать день сразу с дела.

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ТАСС / Пресс-служба мэра Москвы

Варвара Романова
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