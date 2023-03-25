Россияне рассказали, как долго "раскачиваются" перед началом рабочего дня

Большинство россиян приступают к делам сразу после начала рабочего дня, не откладывая это на потом. Таковы результаты исследования аналитиков "Авито.Работы". Лайф ознакомился с итогами опроса сервиса, в котором приняли участие десять тысяч человек из разных регионов.

"68% людей предпочитают приступать к работе сразу после начала рабочего дня, не откладывая её на более поздний срок. При этом 66% сначала составляют планы на день, а только потом переключаются на выполнение профессиональных задач. Такое же количество работников уделяют утреннее время общению с коллегами", — отмечают специалисты.

В утренние часы 33% опрошенных занимаются спортом, общаются с друзьями, смотрят сериалы или ленты в соцсетях. А 42% предпочитают в это время быть в одиночестве.

Некоторые работодатели предлагают сотрудникам плавающее начало рабочего дня. Таким образом люди начинают трудовую деятельность именно в тот момент, когда находятся на пике работоспособности. К примеру, в Ленинградской области ищут менеджера по продажам, который будет работать в плавающем режиме дня. Кроме того, есть вакансия оператора службы поддержки в сервисе домашнего ремонта, которому предлагают полную удалёнку с гибким началом рабочего дня.