Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю

Большинство россиян (77%) поддержали инициативу о сокращении рабочей недели до 36 часов, и только 16% выступили против. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Также большинство граждан (75%) считают, что сокращение не скажется на объёме выполненной работы, а 13% респондентов заявили, что не успеют выполнить свои задачи за 36 часов в неделю.

"Среди тех, кто поддержал предложение, было больше работников женского пола, чем мужского: 80% против 75%. Женщины также больше мужчин убеждены, что будут успевать выполнять свой стандартный объём работы за 36 часов в неделю — 77% против 73%", — цитирует результаты исследования РБК.