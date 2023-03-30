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Опубликовано 30 марта 2023, 11:28

Стало известно, как россияне отнеслись к идее сократить рабочую неделю

SuperJob: 77% поддержали инициативу о сокращении рабочей недели до 36 часов

Большинство россиян (77%) поддержали инициативу о сокращении рабочей недели до 36 часов, и только 16% выступили против. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Также большинство граждан (75%) считают, что сокращение не скажется на объёме выполненной работы, а 13% респондентов заявили, что не успеют выполнить свои задачи за 36 часов в неделю.

"Среди тех, кто поддержал предложение, было больше работников женского пола, чем мужского: 80% против 75%. Женщины также больше мужчин убеждены, что будут успевать выполнять свой стандартный объём работы за 36 часов в неделю — 77% против 73%", — цитирует результаты исследования РБК.

Депутат заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России уже начался
Депутат заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России уже начался

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила сократить россиянам рабочие часы до 36 в неделю — например, по пятницам трудиться до обеда. В Федерации независимых профсоюзов выразили готовность поддержать такую инициативу, но только при условии, что заработная плата будет сохранена на прежнем уровне.

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Александра Вишнякова
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