В Кремле прокомментировали идею сократить россиянам рабочий день в пятницу
Песков: У Кремля нет позиции по вопросу сокращения рабочего дня в пятницу
У Кремля нет позиции по поводу сокращения пятничного рабочего дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведётся. Мне неизвестно о том, что какая-то у нас позиция на этот счёт сформулирована", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что для принятия каких-либо решений по этому вопросу "это должно обсуждаться в парламенте".
Напомним, депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила меньше работать и сократить количество рабочих часов в пятницу, например, до обеда. В Федерации независимых профсоюзов инициативу поддержали. Там согласились с возможностью сократить рабочую неделю до 36 часов, однако при условии, что зарплата сотрудников останется прежней. При этом сами россияне такому предложению весьма обрадовались, против выступили лишь 16% опрошенных.
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