В Кремле прокомментировали идею сократить россиянам рабочий день в пятницу

У Кремля нет позиции по поводу сокращения пятничного рабочего дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это будет принято. У нас таких обсуждений не ведётся. Мне неизвестно о том, что какая-то у нас позиция на этот счёт сформулирована", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что для принятия каких-либо решений по этому вопросу "это должно обсуждаться в парламенте".