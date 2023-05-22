В России предложили перейти на шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с инициативой ввести в России шестидневную рабочую неделю. Соответствующее обращение они направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, о чём сообщают "Известия".

Необходимость в увеличении рабочей недели бизнесмены объясняют тем, что для преодоления последствий второй санкционной волны стране необходимы дополнительные инвестиции. По их мнению, шестидневка позволит достичь промышленного и технологического прорыва, укрепить экономику РФ и сократить зависимость от импорта.

В качестве примера ассоциация приводит период Великой Отечественной войны, когда люди трудились по шесть-семь дней. Кроме того, она ссылается на практику других стран, где допускается труд до 48 часов в неделю. Среди них Турция, Бельгия и Иран.