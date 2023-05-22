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22 мая, 11:57

Россияне признались, что устали от корпоративов

SuperJob: Россияне стали реже ходить на корпоративы в сравнении с 2021 годом

Почти половина россиян пропустила свой последний корпоратив на работе, при этом только у трети была действительно важная причина для этого, а вот 15% просто прогуляли праздник. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, его результаты изучила "Газета.ru".

Так, положительно относятся к корпоративным праздникам чуть больше половины россиян — 52%. Кстати, среди женщин больше тех, кому нравятся такие мероприятия (60% против 45% у мужчин). А у 48% респондентов негативное отношение к корпоративам, чаще всего они обосновывают это плохой организацией и скучным форматом мероприятий.

Чаще всего праздники прогуливают без уважительных причин сотрудники до 34 лет, а вот по уважительным причинам — россияне в возрасте от 45 лет и выше. Среди тех, кто присутствовал на своём последнем корпоративе, мужчин меньше, чем женщин: 47% против 57% соответственно.

Если сравнить с 2021 годом, россияне стали реже ходить на корпоративные мероприятия: показатель стал ниже на 6%.

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Freepik

Юрий Лысенко
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