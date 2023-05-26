В Госдуме предложили жёстко наказывать россиян за сорванную сирень
Депутат Иванов предложил отправлять за сорванную сирень на принудительные работы
За сорванную сирень следует отправлять на принудительные работы по озеленению. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается аграрными вопросами.
"К таким вещам надо относиться более серьёзно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение", — предложил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Он считает, что нужно перевоспитывать людей, закладывать правильное поведение ещё в школе, а также более активно задействовать детей в мероприятиях по благоустройству районов. Иванов призвал россиян проявлять больше гражданской активности, то есть не проходить мимо хулиганов и делать им замечания либо снимать нарушение на камеру и передавать полиции.
Как пояснила юрист Ольга Власова, сейчас за порчу зелёных насаждений в России предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.
Если человек сорвал цветы или оборвал кусты сирени из корыстных побуждений, а сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей, то это уже уголовное преступление. Граждане с 16 лет могут получить наказание по Уголовному кодексу. Причём за цветы будут судить по статье о краже, а за сирень — по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили привлечь школьников к общественно полезному труду. Авторы законопроекта предлагают изменить термин "воспитание". По их мнению, понятие должно быть дополнено словами о формировании трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
LIFE / Владимир Суворов