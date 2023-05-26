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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 16:57
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В Госдуме предложили жёстко наказывать россиян за сорванную сирень

Депутат Иванов предложил отправлять за сорванную сирень на принудительные работы

За сорванную сирень следует отправлять на принудительные работы по озеленению. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается аграрными вопросами.

"К таким вещам надо относиться более серьёзно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение", — предложил он в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Он считает, что нужно перевоспитывать людей, закладывать правильное поведение ещё в школе, а также более активно задействовать детей в мероприятиях по благоустройству районов. Иванов призвал россиян проявлять больше гражданской активности, то есть не проходить мимо хулиганов и делать им замечания либо снимать нарушение на камеру и передавать полиции.

Как пояснила юрист Ольга Власова, сейчас за порчу зелёных насаждений в России предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

Если человек сорвал цветы или оборвал кусты сирени из корыстных побуждений, а сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей, то это уже уголовное преступление. Граждане с 16 лет могут получить наказание по Уголовному кодексу. Причём за цветы будут судить по статье о краже, а за сирень — по статье о незаконной рубке лесных насаждений.

Любителям сирени предложили попробовать её на вкус
Любителям сирени предложили попробовать её на вкус

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили привлечь школьников к общественно полезному труду. Авторы законопроекта предлагают изменить термин "воспитание". По их мнению, понятие должно быть дополнено словами о формировании трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

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LIFE / Владимир Суворов

Евгения Колесникова
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