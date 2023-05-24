В Госдуме предложили привлечь школьников к общественно полезному труду

В Госдуме обсудят законопроект, в рамках которого предлагается обязать школьников участвовать в общественно полезном труде, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку к инициативе. Проект закона уже внесён в нижнюю палату парламента и будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Авторы законопроекта предлагают изменить термин "воспитание". По их мнению, понятие должно быть дополнено элементом, которое формирует у школьников трудолюбие, ответственное отношение к труду и его результатам. В том числе документ предусматривает упразднение нормы о запрете привлечения к труду учеников без их согласия. Причём речь идёт о труде, который не предусмотрен образовательной программой.

По словам главы комитета Госдумы про просвещению Ольги Казаковой, парламентарии хотят начать воспитывать из школьников созидателей, а не тех, кто только наблюдает за трудом других. Она пояснила, что так ученики будут более ответственно относиться к собственному труду и более уважительно — к своей профессии.

Парламентарий также уточнила, что под общественно полезным трудом предполагается высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, подготовка классов и школьных площадок к мероприятиям, а также помощь в библиотеках и музеях. Также закон должен помочь улучшить школьную программу по труду.