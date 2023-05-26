Регион

Уведомления отключены

26 мая, 15:14

Гознак заявил о готовности к выпуску загранпаспортов нового образца

В Гознаке заявили о готовности к возобновлению выпуска биометрических загранпаспортов по заявкам, которые граждане подадут с 1 июня.

"Гознак подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Названы страны, которые не выдают шенген россиянам по старым загранпаспортам

Названы страны, которые не выдают шенген россиянам по старым загранпаспортам

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июня в России возобновляют выдачу загранпаспортов сроком на десять лет. Приём заявок на выпуск документов нового образца был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров