Гознак заявил о готовности к выпуску загранпаспортов нового образца

В Гознаке заявили о готовности к возобновлению выпуска биометрических загранпаспортов по заявкам, которые граждане подадут с 1 июня.

"Гознак подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", — рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июня в России возобновляют выдачу загранпаспортов сроком на десять лет. Приём заявок на выпуск документов нового образца был временно приостановлен 2 февраля. В пресс-службе Гознака тогда сообщили, что это связано с техническими причинами, обусловленными возросшим спросом.