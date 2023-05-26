Эксперт объяснил, что не так с идеей ввести шестидневную рабочую неделю

Дополнительные рабочие часы при шестидневной рабочей неделе должны быть оплачены. Об этом напомнил заместитель главы Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков, комментируя идею заставить россиян работать больше.

"Если идея работодателей заключается в том, чтобы увеличить количество часов, которые отрабатывает сотрудник, то за них нужно платить в полуторном и двойном размере. По количеству рабочих часов мы сейчас и так входим в первые десятки стран мира", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

А ещё Александр Шершуков считает, что проблема производительности труда заключается не в том, что в России люди мало работают, а в том, что в стране слабо автоматизировано производство. Он полагает, что собственники используют на предприятиях устаревшие управленческие модели, отсюда и низкий коэффициент полезного действия.