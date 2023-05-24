Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с Лайфом высказался против введения шестидневной рабочей недели. По его словам, это, в частности, приведёт к выгоранию сотрудников.

Глава РСПП Шохин не поддержал идею рабочей шестидневки. Видео © LIFE

"Категорически против! Вообще говоря, в начале XX века пролетариат многих стран мира боролся за восьмичасовой рабочий день. Когда была введена пятидневная рабочая неделя с удлинением рабочего дня до восьми часов, по сути дела, это и было оптимизацией. Сейчас у нас дефицит трудовых ресурсов. Если мы введём шестидневку, мы эту проблему не решим", — отметил Шохин.

Наш собеседник подчеркнул, что прежде всего необходимо думать не об увеличении рабочей недели, а о росте производительности труда на предприятии. К слову, глава РСПП также не исключает, что в будущем внедрение искусственного интеллекта позволит и вовсе сократить рабочую неделю.