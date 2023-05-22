Депутат Госдумы объяснил неэффективность перехода на шестидневную рабочую неделю
Депутат Чаплин: В шести рабочих днях нет смысла из-за недельной нормы в 40 часов
Переход на шестидневную рабочую неделю не окажет ожидаемого положительного эффекта на производительность сотрудников, считает депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что при шестидневке останется то же количество рабочих часов.
"Подобное предложение носит скорее социально-экономический характер, нежели юридический. К тому же при шестидневке рабочий день не может превышать семи часов при недельной норме 40 часов или шести часов при недельной норме 36 часов. То есть эти же рабочие часы просто разбиваются на большее количество дней", — цитирует Чаплина РИА ФАН.
Депутат призвал решать этот вопрос на каждом предприятии индивидуально, учитывая пожелания руководства и самих сотрудников.
Напомним, ввести шестидневку в России предложили представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции насчёт этой инициативы.
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