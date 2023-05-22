Депутат Госдумы объяснил неэффективность перехода на шестидневную рабочую неделю

Переход на шестидневную рабочую неделю не окажет ожидаемого положительного эффекта на производительность сотрудников, считает депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что при шестидневке останется то же количество рабочих часов.

"Подобное предложение носит скорее социально-экономический характер, нежели юридический. К тому же при шестидневке рабочий день не может превышать семи часов при недельной норме 40 часов или шести часов при недельной норме 36 часов. То есть эти же рабочие часы просто разбиваются на большее количество дней", — цитирует Чаплина РИА ФАН.