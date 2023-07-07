Протоиерей рассказал, как священники пользовались бы технологиями во времена апостола Павла
Протоиерей Батаногов: При использовании Интернета можно попасть в искушение
Сейчас у многих священников есть свои страницы в соцсетях, благодаря чему они могут доносить до читателей слово Божье. Но при использовании Интернета можно попасть в искушение — в Сети встречается не только полезный контент, но и вредоносный. Об этом заявил настоятель храма Святого князя Владимира в Новогирееве, протоиерей Алексей Батаногов.
"Если бы во времена апостола Павла был Интернет, они бы, конечно, использовали его для проповедей. Однако надо помнить, что полноценное участие в богослужении и церковных таинствах через Интернет невозможно. Конечно, молиться следует в стенах храма. Верующие должны приходить в храм для исповеди, причастия", — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Батаногов добавил, что верующие и православные люди используют современные технологии в том числе в церковной жизни и этим уже никого не удивишь. Например, на сайте храмов появляются расписание богослужений и его история. Протоиерей также отметил, что свеча является символом молитвы и пожертвования в храм, причём её разжигание своими руками всё же более привычно.
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ТАСС / Сергей Бобылев