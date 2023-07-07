Иван Купала, День победы в Чесменском сражении, Рождество Иоанна Предтечи: Праздники и приметы 7 июля Сегодня, 7 июля 2023 года, в России отмечают древний народный праздник, в который разрешалось шумно веселиться и танцевать всю ночь. А ещё сегодня большой религиозный праздник, один из особенных в православии. Также в эту пятницу один из Дней воинской славы России. 6 июля, 21:01 7 июля отмечается день Ивана Купалы. Фото © Wikipedia / Лобачёв Владимир

День Ивана Купалы

В пятницу, 7 июля, в России отмечается древний праздник Ивана Купалы или Иванов день. Рассказываем, что он значил для народа: Это древний языческий праздник;

Сейчас отмечается ежегодно 7 июля, дата фиксированная;

В ночь на Ивана Купалу устраивали гуляния, с ним связано много примет, обычаев и суеверий.

В старину этот древний праздник восточные славяне отмечали в конце июня, он был приурочен к летнему солнцестоянию. Будучи изначально языческим, Иван Купала постепенно стал народным, утратив религиозные корни.

Народные гуляния начинались ещё накануне праздника. Ивана Купалу на Руси называли "любовным", "весёлым" праздником, "травником". "Любовным" его считали, поскольку верили, что только в этот день расцветают памяти и "сердце девичье огнями зажигают на любовь". Люди также верили, что цветок папоротника может помочь найти спрятанный в лесу клад.

"Весёлым" этот праздник был из-за народных гуляний. Было принято разжигать костры, водить хороводы, гулять по деревне, петь и танцевать. А "травником" Иванов день называли, потому что верили в целебную силу собранных в эту дату растений и кореньев. Ещё было принято умываться росой, обливать прохожих водой. Всё это тоже воспринималось как обряд очищения.

Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня

В пятницу, 7 июля 2023 года, православные в России отмечают религиозный праздник — Рождество Иоанна Предтечи. Сначала несколько фактов о нём: В православии отмечается ежегодно за полгода до Рождества Христова, 7 июля;

В католической церкви подход тот же, но праздник приходится на 24 июня (по григорианскому календарю);

Дата не переносится из года в год;

В православии является одним из трёх праздников рождества, наряду с Рождеством Христовым и Появлением на свет Пресвятой Богородицы (21 сентября);

В церквях и храмах проводится торжественное богослужение, Всенощное бдение, верующие воздают молитвы Иоанну Предтече.

Полное название праздника — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Иоанн Креститель — самый почитаемый после Богородицы христианский святой. Именно он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа, а затем провёл обряд крещения Спасителя в реке Иордан.

Рождество Иоанна Предтечи попадает на Петровский пост, который закончится только празднованием памяти святых апостолов Петра и Павла. В этот день разрешается есть рыбу.

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении

Иван Айвазовский, "Чесменское сражение", 1848 год.

Сегодня, 7 июля, в России отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году. Вот несколько фактов об этом событии: День посвящён сражению, которое произошло 5–7 июля (24–26 июня) 1770 года в Чесменской бухте;

Памятная дата внесена в федеральный закон 10 июля 2012 года;

Отмечается в России ежегодно 7 июля, дата не переносится;

Цель — чтить память моряков, победивших несмотря на численное превосходство врага.

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 году — это один из Дней воинской славы России. Добыта эта слава была в Чесменской бухте на западном побережье Турции в ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году.

Тогда несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь врага от Черноморского флота. Турецкие корабли были обнаружены на рейде Чесменской бухты. Бой с превосходящими силами противника начался 5 июля в Хиосском проливе и вошел в историю как Хиосское сражение. Битва продолжалась ещё два дня, и в итоге российским военным морякам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море, установить блокаду Дарданелл. Это было очень важно при заключении мирного договора. Сегодняшний День воинской славы — ещё один повод обратиться к истории великих сражений русской армии.

День образования авиалесоохраны России

Развитие авиалесоохраны России. Видео © YouTube / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В России 7 июля также отмечается профессиональный праздник — День Авиалесоохраны. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 7 июля, дата не смещается;

Праздник приурочен к дате первого вылета с целью авиапатрулирования лесов;

Нерабочим не является, если не выпадает на таковой;

Отмечается в масштабе ведомства, в том числе награждением отличившихся сотрудников.

Днём рождения Авиалесоохраны принято считать 7 июля 1931 года. В этот день с одного из аэродромов Нижегородской области вылетел небольшой биплан По-2 с целью патрулирования леса. Через несколько лет появилась профессия лесного лётчика-наблюдателя, а в 1936 году был создан Всесоюзный трест лесной авиации. В нём было уже четыре 4 авиаотряда, появлялись свои аэродромы, самолёты, средства обслуживания и ремонта самолётов.

Сейчас мониторингов лесов на бескрайних просторах России занимается Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана". Арсенал этой службы за минувшие 92 года значительно вырос. Теперь с самолётов можно не только выявлять очаги лесных пожаров, но также тушить их и даже искусственно вызывать осадки.

Именинники 7 июля

7 июля именины у актёра Ивана Колесникова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

7 июля именинниками являются обладатели следующих имён: Православные: Антон (Антоний);

Иван;

Яков (Иаков). Католические: Венедикт;

Кирилл;

Мефодий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 7 июля

У мужского папоротника листья закручиваются вниз – к тёплой солнечной погоде;

Дикие животные бегут из леса - к скорой засухе;

Ночь на Ивана Купалу звёздная - грибов будет много;

Сильный аромат цветов - быть дождю.

Авторы Вадим Андреев