Рождество Иоанна Предтечи: Какие символы и образы связаны с Иоанном Предтечей и его праздником Когда Иоанн Предтеча стал Иоанном Крестителем? В каком родстве он состоял с самим Иисусом Христом и зачем Спаситель принял от него крещение? Почему этого пророка современники называли вторым Илией? За что царь Ирод посадил его в тюрьму? Читайте на Life.ru. 6 июля, 04:00 Фрагмент картины "Святой Иоанн Креститель" Леонардо да Винчи (ок. 1513–1516) © Web Gallery of Art (WGA)

Рождество Иоанна Предтечи — один из великих христианских праздников, который отмечается и католиками, и православными. Это непереходящий праздник, у православных он отмечается 7 июля, а католическая церковь празднует эту дату 24 июня. Это происходит из-за разных вековых традиций двух ветвей христианской веры: католики отмечают праздники по григорианскому, а православные — по юлианскому календарю. Праздник в честь Рождества Иоанна Предтечи, ставшего впоследствии Иоанном Крестителем, — одна из редких дат православного церковного календаря, когда празднуется рождение прославляемого лица. Лишь в трёх случаях встречается слово "Рождество". Это рождение самого Христа — 7 января, появление на свет Пресвятой Богородицы — 21 сентября и Рождество Иоанна Крестителя — 7 июля. Дата относится к пяти великим праздникам православной церкви, которые посвящены рождению и смерти Иоанна Предтечи — Крестителя Иисуса Христа, апостолам Петру и Павлу, явлению Богородицы, обрезанию Господня и памяти святителя Василия. В христианской традиции святой Иоанн является последним в ряду пророков — предвозвестников прихода Мессии, предшественником (предтечей) Иисуса Христа.

Жизнь и смерть Иоанна Предтечи

Об Иоанне пишут все четыре автора канонических евангелий, а также иудейский историк первого века н.э. Иосиф Флавий, дополняя сведения о последних днях деятельности Иоанна, отсутствующие в Новом Завете. Евангелист Лука повествует, что Иоанн был сыном священника Захарии из рода Аарона и праведной Елисаветы из рода царя Давида — пожилой бездетной пары. Однажды во время службы в Иерусалимском храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении у священника сына, сказав: "Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей" (Лк. 1:13–15). Захария усомнился: они с женой были уже в достаточно преклонном возрасте. За маловерие он был наказан немотой и не мог разговаривать до самого осуществления пророчества архангела.

Вскоре, как и было предсказано небесным посланником, жена священника забеременела. Дева Мария, будущая мать Иисуса, тоже была в положении и пришла навестить свою родственницу Елисавету. Евангелист сообщает, что, "когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа" (Лк. 1:41). Таким образом, подтвердилась и эта часть предсказания архангела Гавриила. Иоанн родился за полгода до рождения Иисуса. Захария всё ещё оставался немым, и, когда Елисавета пожелала дать сыну указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн, родственники потребовали от отца подтвердить его согласие письменно. "Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога". (Лк. 1:63–66). Далее развернулись драматические события, в которых участвовали оба святых младенца. Согласно евангельскому рассказу, волхвы, пришедшие поклониться новорождённому Иисусу, вначале остановились во дворце иудейского царя Ирода Великого, этого "злого гения иудейской нации", который, желая выведать местоположение опасного для него младенца, велел волхвам на обратном пути завернуть к нему и сообщить, где искать чудесного ребёнка, чтобы якобы отдать ему почести. Однако волхвы разгадали, что царь хочет просто убить Иисуса, и вернулись в свои земли другим путём. "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов" (Мф. 2:16).

Фильм об Иоанне Крестителе — библейском герое, которого сам Мессия признавал величайшим пророком Древнего Израиля. Видео © YouTube / Студия "Неофит"

Евангелист Матфей рассказывает, что праведному Иосифу, мужу Девы Марии, явился во сне ангел и велел бежать с семьёй в Египет. Что Иосиф и исполнил, укрываясь там вместе с Марией и младенцем Иисусом до самой смерти Ирода. Елисавета тоже спасла своего сына от царских убийц, укрывшись с ним в горах. Хотя этого эпизода нет в евангелиях, он описан в одном из апокрифов: "Елисавета, услышав, что ищут Иоанна (сына её), взяла его и пошла на гору. И искала места, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, говоря: гора Бога, впусти мать с сыном, и гора раскрылась и впустила её. И свет светил им, и ангел Господень был вместе с ними, охраняя их". О жизни Иоанна Крестителя до начала его проповедей в Новом Завете говорится скупо. Некоторые историки полагают, что какое-то время Иоанн принадлежал к ессеям, таинственной секте иудеев, которая, по словам Плиния, жила поблизости от Мёртвого моря с незапамятных времён, отличалась аскетизмом и хранила древние знания. Но затем Иоанн разошёлся с ессеями по некоторым вопросам и удалился в пустыню, где жил отшельником, питаясь акридами и диким мёдом. По поводу акрид нет единого мнения: то ли это была саранча, то ли плоды какого-то растения. Носил Иоанн одежду из верблюжьей шерсти, подпоясанную кожаным поясом.

Тридцати лет отшельник по воле Бога был призван к подвижнической деятельности. Свою проповедь Иоанн начал в 28 или в 29 году н.э. — "в пятнадцатый год правления Тиберия-кесаря" (Лк. 3:1). Он странствовал "по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов" (Лк. 3:3). Наконец Иоанн пришёл на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу, что обряд без покаяния перед Богом ничего не значит и, прежде чем его совершать, необходимо искренне раскаяться в грехах. Говорил он также, что иудеи забыли во многом традиции, призывал вернуться к патриархальной этике. Люди слушали пророка и во множестве шли к нему совершать обряд омовения — твилу. Это ещё не было Таинством крещения, каким оно существует сейчас, но было его прообразом. В один из дней пришёл на берег Иордана и сам Иисус. Увидев родственника, Иоанн воскликнул: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" На это Иисус ответил, что "надлежит нам исполнить всякую правду", и принял омовение от Иоанна. Во время обряда "отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: "Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!" (Лк. 3:21–22). Однако время Иисуса Христа ещё не пришло, а Иоанн продолжал совершать обряд крещения и проповедовать. Это продолжалось недолго: около 30 года н.э. Иоанн был арестован, и его проповедническая деятельность завершилась. Аресту Крестителя способствовали два обстоятельства. Во-первых, политика. Кстати, римский историк Иосиф Флавий упоминает эту причину как единственную. Проповеди Иоанна весьма досаждали иудейскому священству, считавшему, что только оно вправе учить народ правилам жизни. Вторым обстоятельством была личная неприязнь одной царственной особы, стоившая пророку головы.

В числе прочих преступлений против праведности Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, сына того самого Ирода Великого, который устроил избиение младенцев в Вифлееме. Этот Ирод отнял у своего брата Филиппа жену Иродиаду и женился на ней, грубо нарушив еврейский обычай. Обличение властей во все времена считалось самым тяжким преступлением. Тетрарх повелел заключить дерзкого проповедника в темницу, однако, будучи человеком любопытным, стал к нему захаживать и слушать его речи. Дальнейшие их отношения напоминают в чём-то отношения, которые сложатся вскоре между прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и Иисусом Христом. Ирод Антипа вроде бы даже симпатизировал своему пленнику, но дело всё равно кончилось казнью. Жена тетрарха Иродиада ненавидела Иоанна лютой ненавистью за то, что проповедник нравственных устоев позорил её перед народом. Однажды на праздновании дня рождения Ирода, где все предавались блуду и чревоугодию, дочь Иродиады Саломея танцевала перед гостями, и её танец был настолько чарующим, что тетрарх обещал выполнить любое её желание. Причём поклялся в этом прилюдно. И тогда Саломея по наущению матери потребовала принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод был шокирован подобным поворотом. Во-первых, он опасался народных волнений, так как у Иоанна Крестителя было множество сторонников. Во-вторых, он и дальше не прочь был слушать забавные речи проповедника... Однако клятва была произнесена, и попавшему впросак правителю ничего не оставалось, как направить в темницу оруженосца, который обезглавил Иоанна. Предание утверждает, что Иродиада долго колола булавками мёртвый язык пророка, а потом приказала закопать его голову на городской свалке.

Иоанн Креститель стал одним из величайших христианских святых, о котором Христос в Евангелии говорит: "Нет на земле человека более великого, что святой Иоанн". А вот судьба тех, кто был виновником его смерти, оказалась печальна. Иосиф Флавий сообщает, что под надуманным предлогом о якобы участии Ирода Антипы в организации заговора против Рима он и его семья были сосланы Калигулой в Лугдунум Конвенарум в Галлии (современный Сен-Бертран-де-Комменж). Иродиаде было предложено остаться под покровительством брата, но она предпочла отправиться в ссылку вместе с мужем, где тот через два года умер в заточении в полной безвестности и нищете. По другим сведениям, он был убит. Погибла и Саломея: она провалилась зимой под воду, а льдины сомкнулись на её шее.

Обретение главы Иоанна Предтечи

По поводу усечённой главы пророка в традиции Православной церкви существуют предания о трёх её обретениях. В отличие от версии захоронения на городской свалке, утверждается, что Иродиада не позволила похоронить голову Иоанна вместе с его телом и спрятала её в своём дворце. Жена домоправителя Ирода, благочестивая Иоанна (впоследствии одна из жён-мироносиц), будучи сторонницей Иоанна Крестителя, выкрала главу и в глиняном кувшине захоронила её на Елеонской горе. На этом месте сейчас стоит часовня в ограде русского Спасо-Вознесенского женского монастыря. Спустя годы один вельможа решил построить на том месте церковь и при устройстве рва обнаружил кувшин с реликвией, которая была опознана по исходившим от неё знаменьям. Это Первое обретение отмечается Церковью 24 февраля по юлианскому календарю. В этот же день празднуется и Второе обретение, когда в правление императора Константина Великого в Иерусалиме глава Иоанна Предтечи была найдена двумя монахами-паломниками. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло в VIII веке во времена императора Константина Копронима и патриарха Павла. Позже святыню перенесли в храм Преображения Господня в Константинополе, где она была тщательно сохранена и почитаема верующими. С тех пор каждый год, в день третьего обретения главы, Православная церковь отмечает это событие 25 мая по юлианскому календарю. В настоящее время, по мнению большинства экспертов, подлинная глава Иоанна Крестителя хранится в соборе города Амьен во Франции. Сюда стекается множество паломников из разных стран поклониться святыне. Глава покоится под стеклом на специальном блюде из серебра. Над левой бровью можно видеть отверстие — след от кинжала, которым Иродиада в приступе гнева проткнула уже отрубленную голову святого. Во Франции хранится лицевая часть головы, другая половина находится в мечети в Дамаске.

Десница Иоанна Крестителя

Ученики Иоанна Предтечи смогли забрать тело Иоанна и похоронили его близ города Самария (впоследствии Севастия) рядом со святыми останками пророков Елисея и Авдия. В IV веке мощи Иоанна Предтечи были перенесены в церковь, построенную матерью святого Константина равноапостольной Еленой. Позже евангелист Лука перенёс десницу великого пророка в Антиохию. Там она оставалась до арабского завоевания. В X веке десница оказалась в Константинополе. Позже были отделены два перста: мизинец передали Студийскому монастырю Святого Иоанна Предтечи (находится в Оттоманском музее), а средний перст был подарен предстоятелю Сербской церкви архиепископу Савве (сейчас хранится в Сиене в кафедральном соборе). Правая десница Иоанна Предтечи, которой он крестил Христа, находилась в Константинополе после взятия города турками. В 1484 году султан Баязет отдал её родосским рыцарям. Те перенесли полученную ими святыню на Мальту. В 1799 году рыцари Мальтийского ордена передали десную руку великого пророка, Филермскую икону Божией Матери и частицу Животворящего Креста императору Павлу I, ставшему великим магистром ордена. Сначала святыня находилась в Гатчине, а с 1801 года хранилась в церкви Нерукотворного Спаса в Зимнем дворце. После 1917 года вдовствующая императрица Мария Феодоровна вывезла три святыни, привезённые с Мальты, в Данию, где они находились до её смерти в 1928 году. Впоследствии десница хранилась у сербского короля Петра ІІ Карагеоргиевича. С началом Второй мировой войны десница Иоанна Предтечи была перенесена в Острожский монастырь в Черногории, откуда в 1951 году её изъяли коммунисты и поместили в музей города Цетинье. Церкви десница была возвращена в 1993 году.

"Сказание о деснице Иоанна Предтечи" (деталь иконы XVI века) © Wikipedia

Влияние Иоанна Предтечи на христианскую культуру

В иконописном каноне Иоанн Креститель характеризуется следующим образом: "Типом еврей, средних лет (то есть 32), телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода чёрная, менее чем средней величины, разделённая на пряди или космочки, волосы черны, густы, кудрявы, также разделённые на пряди; одежда сваляна из грубой верблюжьей шерсти, вроде мешка, при этом святой подпоясан кожаным поясом". На иконах святой Иоанн традиционно держит свиток, на котором написано: "Азъ глас вопиющаго в пустыни: уготовайте путь Господень" или "Покайтеся, приближибося Царствие Небесное". Ещё одними непременными атрибутами являются отрубленная голова святого и чаша. Часто изображаются древо и топор как аллегория его проповеди: "Покайтеся, приближается Царствие Небесное, уже бо секира при корне дерева лежит: всяко убо древо не творящее плода добра пресекается" (Лк. 7:24–28).

Икона "Иоанн Предтеча в пустыне" начала XVII века. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

В западной живописи святого Иоанна легко узнать по следующим атрибутам: длинные волосы и борода, одежда из шерсти, книга, длинный тонкий крест из тростника, чаша для крещения, медовые соты, агнец, посох. Ещё один мотив в иконографии этого святого — обращённый к небу указательный палец его правой руки. Жест указывает на то, что Иоанн Креститель пришёл в мир, чтобы проповедовать покаяние, которое "расчистит путь" грядущему явлению Мессии. За два тысячелетия было создано огромное число культовых произведений, изображающих этого самого значимого христианского святого. Наиболее известные полотна с изображением Иоанна — картины Тициана, Леонардо да Винчи, Эль Греко, "Триптих св. Иоанна" Рогира ван дер Вейдена, изображения казни Иоанна и Саломеи с его головой кисти Караваджо. Фресковые циклы из его жизни оставили Андреа дель Сарто, Гирландайо и Филиппо Липпи. Среди архитектурных шедевров, связанных с именем святого, — церковь Рождества Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге (Чесменская церковь), памятник архитектуры федерального значения. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве была основана в 1685 году. В храме находится уникальный образ Иоанна Предтечи "Ангел в пустыне" XVII века. Специально для церкви в 1686 году была написана икона "Рождество Иоанна Предтечи", которая особо почитается верующими. Внутреннее убранство украшает монументальная живопись В.М. Васнецова.

Икона "Иоанн Предтеча — Ангел пустыни в житии" из собрания Вятского художественного музея имени Васнецовых. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Как отмечают Рождество Иоанна Предтечи в разных странах мира

Традиция праздновать Рождество Иоанна Предтечи берёт своё начало ещё в первых христианских общинах. Уже в третьем веке эта дата широко отмечалась как в западном, так и восточном христианстве. С четвёртого века дата рождения Крестителя входит в число официальных праздников христианского календаря. В наше время в западных странах в этот день выходной. Рождество Иоанна Крестителя — один из самых популярных праздников в католическом христианстве. Он длится весь день 24 июня, а иногда продолжается и ночью. Зажигаются факелы, костры, устраиваются фейерверки. Верующие с зажжёнными свечами или факелами идут в ближайшие часовни на молебны. Во многих регионах Испании существует обычай сжигать старые вещи, прыгать через костры. Такие обычаи объясняются близостью даты праздника ко дню летнего солнцестояния. В честь Рождества Иоанна Крестителя на острове Менорка устраивают фестиваль с лошадиными бегами, в которых принимают участие представители всех социальных классов и сословий. Особо почитаем Иоанн Предтеча во Франции, здесь праздник его рождества продолжается несколько дней. В православном христианстве несколько другие традиции: Рождество Предтечи и Крестителя Иоанна совпадает с периодом Петрова поста, поэтому верующие воздерживаются от шумных гуляний и обильного застолья. Православные христиане стараются отмечать рождество пророка особо строгим постом. В храмах проходит праздничная служба, на которой в этот день не совершаются заупокойные и поминальные моления. Верующие возносят молитвы на Божественной литургии. Но молиться святому пророку о помощи можно и дома. Полагают, что в этот день нельзя ругаться и спорить, а физическую работу следует отложить на другой день. Одалживаться или приносить в дом найденные деньги — плохой знак.

"Казнь Иоанна Крестителя" (картина Караваджо) Фото © Wikipedia

Считается, что святой помогает при головной боли, заболеваниях, связанных с работой головного мозга. Пророку молятся перед исповедью, он помогает в покаянии. Праздник Рождества Иоанна Предтечи не только позволяет христианам вспомнить об истории библейских событий, но и призывает к очищению от грехов, напоминает, что Таинство исповеди является обязательным условием на пути души к Богу.

Дни памяти Иоанна Предтечи

В церковной традиции помимо Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, празднуемого 7 июля по н.ст. (24 июня по ст.ст.), принято отмечать и другие даты, в которые вспоминают Иоанна Предтечу:

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 11 сентября по н.ст. (29 августа по ст.ст.).

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 6 октября по н.ст. (23 сентября по ст.ст.).

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 20 января по н.ст. (7 января по ст.ст.).

Первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение главы Иоанна — 9 марта по н.ст. (25 февраля по ст.ст.).

Третье (ок. 850 г.) обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — 7 июня по н.ст. (25 мая по ст.ст.).

Перенесение десной руки Иоанна Предтечи (1799 г.) — 25 октября по н.ст. (12 октября по ст.ст.).

Как праздник Ивана Купалы связан с Иоанном Крестителем

После крещения Руси Владимиром Святым в IX веке многие народные языческие праздники постепенно слились с христианскими. Иоанн Креститель в фольклорной традиции превратился в Ивана Купалу, так как "купал" Иисуса Христа во время крещения. В народе языческий и христианский праздники соединились в один — день Ивана Купалы.

В ночь с 6 на 7 июля устраивались прыжки через костры, массовые купания, поиски целебных трав. Особенно старались найти и принести в дом папоротник: считалось, что растение защитит от нечистой силы. В заговорах и молитвах к Ивану Купале обращались с просьбой об избавлении от нечистой силы, порчи, лихорадки, кровотечения, золотухи, родимчика у детей, гнева начальства, болезни скота.

Авторы Андрей Соколов