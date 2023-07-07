Врач объяснил, почему пьяных купальщиков настигает в воде мгновенная смерть

Спиртные напитки несовместимы с отдыхом у воды. В этом россиян заверил главный внештатный специалист Минздрава Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин. А вот лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения абсолютно запрещено, даже если вы профессиональный пловец. Риски утонуть у выпившего человека возрастают многократно, предупредил он.

"В состоянии алкогольного опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха за собственное здоровье и жизнь пропадает. Всё это может привести к утоплению", — приводит слова Холдина издание "Вести Подмосковья".

Есть и другие факторы риска, которые угрожают человеку во время купания в пьяном состоянии. В первую очередь это перепад температур, способствующий резкому сужению сосудов головного мозга, сердца и всей кровеносной системы. Это может привести к мгновенной смерти в воде, предупреждает врач.